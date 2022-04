Az FBI által is méltatott protokollt dolgoztak ki magyar helyszínelők

2022. április 15. 15:57

Sugárzó anyagokra kifejlesztett, az Interpol és az FBI által is méltatott protokollt dolgoztak ki magyar helyszínelők radiológus szakértőkkel együttműködve - közölte a rendőrség pénteken a honlapján.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) közleménye szerint bűnügyi technikai főosztályuk és az ELKH Energiatudományi Központ munkatársai 162 ország szakértői előtt mutatták be az újszerű helyszínelői eljárást.



Azt írták: az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) által szervezett, e héten Bécsben megrendezett nemzetközi konferencián tartott bemutató "olyan jól sikerült, hogy a magyar nóvum lesz a jövőben az egységes nemzetközi protokoll alapja".



A rendőrségi közlemény szerint a csapat arra kapott felkérést, hogy demonstrálja azt az általuk sugárzó anyagokra kifejlesztett eljárást, amely az eddigi gyakorlathoz képest egy teljesen új megközelítést képvisel. Ennek lényege, hogy a veszélyes anyagokat nem az elszállítást követően, hanem még a helyszínen vetik vizsgálat alá, illetve nyerik ki belőle a legtöbb információt. Így a nyomkutatás és a bűnjelek rögzítése is ott történik - ismertették.



"Ennek azért van jelentősége, mert a korábbi protokoll szerint szállítás előtt az ilyen anyagokat alá szokták vetni a sugárzásmentesítésnek, vagyis a dekontaminálásnak.

Ez után azonban már nem marad lehetőség további bizonyítékok begyűjtésére. A dekontamináló anyagok ugyanis megsemmisítik a genetikai anyagmaradványokat és a daktiloszkópiai nyomokat is. Telefon esetében előfordulhat, hogy az egész készüléket is" - írták.



Az újszerű protokollt az NNI helyszínelői radiológus szakértőkkel dolgozták ki három év alatt. A bemutató egy olyan képzeletbeli bűncselekményre épült, amely szerint egy elkövető sugárzó anyagot visz lakásának pincéjébe, majd egy metróállomáson való menekülése közben hátrahagy egy sugárzó anyaggal szennyezett hátizsákot.



A helyszínelő magyar csapatnak így a lakást és a táskát kellett átvizsgálnia, miközben élőben, illetve online közvetítve 162 ország szakértői "nézték árgus szemekkel mozdulataikat". A technikusok egyéni védőeszközökbe beöltözve, speciális sugárzást mérő eszközöket alkalmazva, valamint rádiókommunikációs gázálarcokat öltve magukra hajtották végre a rájuk bízott feladatot - írták.



"Az összetett feladat végrehajtása az új módszernek köszönhetően akkora sikert aratott, hogy még az Interpol és az FBI szakemberei is kiemelték a magyar csapat teljesítményét, és elismerő szavakkal méltatták az új protokollt, ami egy valódi áttörést hozott a nemzetközi szakértők eddig képviselt irányvonalához képest" - fogalmaztak a rendőrségi közleményben, hozzátéve: ennek köszönhetően ez fogja alapját képezni az ENSZ NAÜ jövőbeli egységes nemzetközi protokolljának, az NNI helyszínelői pedig részesei lehetnek annak a nemzetközi nukleáris konferenciának, amelyen az új nukleáris törvények irányvonalait fogják rögzíteni.

MTI