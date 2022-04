Magyarkanizsai festőművész kiállítása Szegeden

2022. április 15. 17:30

A szegedi Grand Caféban nyílik meg a magyarkanizsai Szalma Zsóka önálló kiállítása Szigma címmel. Szalma Zsóka Magyarkanizsán született, középiskolai tanulmányait Zentán, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium képzőművészeti tagozatán fejezte, ezt követően a Pécsi Tudományegyetem festészeti szakán diplomázott 2021-ben. Jelenleg Szeged és Magyarkanizsa között ingázik.

A festőművész – magyarszo.rs

Honnan indult a művészetek iránti szeretet?

- A festészet, az alkotás iránti szeretetem még egészen az általános iskoláig nyúlik vissza. Az akkori tanítónk nagy figyelmet fordított arra, hogy sikerélményekkel gazdagodjunk, fogalmazásainkat, rajzainkat a helyi, illetve vajdasági újságokba küldtük be és ott szinte heti rendszerességgel meg is jelentek azok. Emellett különböző érdekes emberek is megfordultak az osztályteremben, akikkel aztán közösen alkottunk és ez nagyon pozitív élményként maradt meg bennem. A középiskolai tanulmányaimat már a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium képzőművészeti szakán folytattam, ahol az alkotás iránti szeretet még jobban megerősödött bennem, aztán az egyetemi tanulmányaim alatt vált biztossá, hogy ez az én hivatásom.

A művészet és maguk a művészek is sokoldalúak. Te kipróbáltad magad valamelyik más ágazatban is?

- A közelmúltban a performansz világába kóstoltam bele. Teljesen más hozzáállást igényel ez a művészeti ág, egyénileg és csoportban is kipróbáltam már magam ebben. De szobrokat és grafikákat is készítettem, mégsem éreztem magamhoz egyiket sem annyira közel, mint a képalkotást.

Az alkotási folyamat nálad hogyan néz ki?

- Maga a folyamat mindig egy kiinduló gondolatból indul, egy belső gondolat kivetülése az, amit aztán papírra, vászonra vetek. Gondolatok, asszociációk, érzelmek sűrűsödnek össze egy képpé. Nem célom az, hogy egy adott téma köré csoportosuljanak az alkotásaim. A mostani kiállítás fő motívuma a kör, de ez sem tudatosan alakult így, csupán elkezdett érdekelni ez a forma és egyre gyakrabban visszatért.

Friss diplomás vagy még ugyan, de már szülővárosodban, Magyarkanizsán is volt nemrégiben egy önálló kiállításos. Milyen visszajelzések érkeztek?

- Általában pozitív és építő jellegű visszajelzéseket kapok. Az egyik legpozitívabb visszajelzés az alkotó számára az, amikor az emberek meg is vásárolják a munkáját, mert tetszik nekik, közel érzik magukat hozzá. Az egyik kiállítás után például a diplomavizsgámra készült kollekció szinte minden darabját megvásárolta egy illető.

A szegedi kiállításról mit lehet tudni?

- A kiállítás a Szigma nevet kapta. A szigma ugye egy matematikai kifejezés, az összegző függvény, ami a hasonló tagok összegzését fogja össze és egyre jobban magaménak éreztem ezt a kifejezést, ezért lett végül ez a cím. A kiállítás fő motívuma a kör, hiszen az utóbbi időben készített alkotásaim mindegyikén megjelenik a kör valamilyen formában. Maga a kör az én értelmezésemben valaminek az összefogását jelenti. A kiállításon helyet kapnak enkausztikával készült munkák, tollrajzok, valamint akril festmények. Az enkausztika technika a méhviasz és olaj hevítéséből létrejövő anyaggal való munka, amit már az ókorban is használtak. Ez a technika teret ad a kísérletezésre, vissza lehet kaparni, nyomot lehet általa hagyni.

Ami a jövőt illeti?

- Alkotni mindenképp. Egyelőre itt, Szegeden, de utazni is szeretnék sokfelé. Emellett a közeljövőben a tetoválás művészete az, ami érdekel még.

Diplomás festőművészként mit üzennél a pályakezdő fiataloknak?

- Kitartás, elkötelezettség az alkotás iránt és folytonosan megújulásra törekedni – ezek a legfontosabbak szerintem. Az egyetemen az egyik tanárom mondta, hogy mindig alkossak, ha nincs hozzá kedvem, ha nincs jó hangulatom, akkor is, mert abból lehet fejlődni és nem lesz elvesztegetett az az idő.

Korom Sarolta

vajma.info