Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság közleménye

2022. április 15. 18:21

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Nagypénteken és a hosszú hétvégén is folyamatosan a menedékes kérelmet benyújtók rendelkezésére áll a Budapest, Harmat utca 131. szám alatt található ügyfélszolgálatunkon. Ezen túlmenően a BOK csarnokban is jelen vannak kollégáink, ahol a menedékes kérelem benyújtásával, tartózkodási engedéllyel, munkavállalási engedéllyel és egyéb kérdésekkel kapcsolatosan felmerülő tájékoztatáson túl a budapesti ügyfélszolgálatokra időpontot is tudnak biztosítani a hozzájuk fordulóknak.

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az orosz-ukrán háború kitörése óta - 2022. április 15. 6.00 órai adatok alapján - eddig 16 194 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztrált.

Kiadó: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

OS