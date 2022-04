Európa 5-10 évig nem talál még alternatívát az orosz energiahordozókra

2022. április 15. 18:30

Európa valószínűleg még 5-10 évig nem talál majd "ésszerű alternatívát" az Oroszországból származó olaj- és gázszállításokra, és az európai ipar sorsa a kontinens politikusainak racionalitásától függ - állította Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes az Energetyicseszkaja Polityika című folyóiratban pénteken megjelent cikkében.

Novak – tass/Makszim Blinov

A volt energiaügyi miniszter azt írta, a rubelelszámolásra való áttérés Oroszországnak abból az igényéből fakad, hogy százszázalékos fizetési garanciát kapjon az orosz vagyon nyugati befagyasztásának körülményei között. Novak szerint a gázért rubelben való elszámolás Moszkva által javasolt rendszere nagyon kényelmes az ügyfelek számára, és néhány ország már beleegyezett, hogy áttérjen az ebben a pénznemben történő fizetésre.





Kitért rá, hogy Oroszország az EU-ba szállított olaj mintegy 30 és a gáz 40 százalékát adja. Rámutatott, hogy Európában tárgyalások folynak, hogy a szénhez hasonlóan a többi orosz energiahordozó felhasználását is elutasítsák vagy legalábbis csökkentsék a fogyasztásukat. (A szénembargó augusztusban lép hatályba.)



"A legfontosabb iparági szereplők azonban egyetértenek abban, hogy nem valószínű, hogy a következő 5-10 évben teljesen pótolható lesz az orosz kőolaj és földgáz" - írta Novak.



A miniszterelnök-helyettes szerint Európa egyebek között azzal reméli kiváltani az orosz energiahordozókat, hogy diverzifikálja a forrásokat, felgyorsítja a megújuló energiaforrásokra való átállást, a fűtési rendszerekben pedig más tüzelőanyagokkal helyettesíti a gázt. Az Európai Bizottság úgy véli, hogy így már az év végéig kétharmadával csökkenhet az orosz gáz iránti kereslet.

Novak ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az OPEC-országok már közölték: nem lesznek képesek helyettesíteni az EU-ba irányuló orosz kőolajszállításokat. De az orosz kormányfő-helyettes szerint az alternatív energiával sincs minden rendben, mert márciusban például visszaesett a szélerőművek energiatermelése, és egyelőre korai a megújulókat stabil forrásnak nevezni.



"Tehát ma aligha létezik ésszerű alternatíva az Oroszországból származó energiaforrásokkal szemben. Oroszország piaci részesedését tekintve egyértelmű, hogy orosz energiaforrások nélkül nem lehet Európa energiabiztonságának garantálásáról beszélni. Ezért az európai ipar sorsa és az uniós polgárok kényelme most már teljes mértékben az uniós vezetők döntéseinek racionalitásától függ" - fogalmazott Novak.



Az európai szénimportra kitérve, amelynek harmada eddig Oroszországból érkezett, azt hangoztatta, hogy a dél-amerikai és a dél-afrikai szállítókra való átállás logisztikai költségei és a megugró kereslet aligha teszi lehetővé a kontinens országai számára az elfogadható ár biztosítását. Az orosz szénről való áttérést elnyújthatják a minőségi különbségek is.



"A jelenlegi helyzetben nem is a tettek, hanem pusztán az Oroszországból érkező energiaszállítások leállítására vonatkozó nyilatkozatok vezetnek a világpiaci árak emelkedéséhez" - érvelt Novak.



Emlékeztetett arra, hogy a világ számos régiójában az üzemanyag- és villamosenergia-árak soha nem látott emelkedése a többi termék árát is maga után húzza. Novak példaként hozta fel, hogy Németországban az élelmiszer-kiskereskedők 20-25 százalékos áremelkedésre figyelmeztettek, Franciaországban a lakosságnak a fűtés és a légkondicionálás használatának csökkentését javasolták, az Egyesült Államokban pedig az üzemanyag-válság miatt az emberek kénytelenek átértékelni életmódjukat.



"A közgazdászok arra figyelmeztetnek, hogy a szankciók azok ellen az országok ellen fognak hatni, amelyek bevezetik őket. Mindenekelőtt felgyorsítják az amúgy is magas inflációt" - írta az orosz miniszterelnök-helyettes.



Vahan Kerobján örmény gazdasági miniszter az RBK című orosz gazdasági lapnak elmondta: Jereván már áttért arra, hogy rubelben fizessen az orosz gázért. A tárcavezető szerint az árat dollárban szabják meg, de a fizetés rubelben történik. Szergej Kuprijanov, a Gazprom szóvivője, a lapnak megerősítette, hogy az Örményországba irányuló gázszállítási szerződés már évek óta lehetővé teszi a fizetést rubelben.



Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő pénteken azt mondta, még nincs pontos időkeret arra vonatkozóan, hogy a gáz után az orosz export más tételeivel kapcsolatban is rubelfizetésre térjenek át. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy Vlagyimir Putyin elnök radikálisan növelni kívánja a nemzeti valutában történő elszámolások arányát a külkereskedelemben.



MTI