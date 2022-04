Boros Bánk Levente: Semmit nem tanultak a választási kudarcból

„Amit Gyurcsányék előadnak a törvénytelen kormányról, a vele szembeni fellépésről, az ellenállásról, a konfrontációs politizálásról, éppen az bukott meg április harmadikán”.

A baloldali politikusok ahelyett, hogy önvizsgálatot tartanának, inkább egymásnak üzengetnek, Gyurcsány Ferenc pedig egyértelművé tette, ismét eljött az ő ideje, hozzá kell alkalmazkodniuk a többieknek, ő határozza meg a stratégiát – értékelt lapunknak Boros Bánk Levente.

Miközben a Fidesz és a KDNP a választásokat követően az Országgyűlés alakuló ülésére és a kormányalakításra készül, a baloldalon megkezdődött a hatalmi harc, heves viták dúlnak, mindenkinek más elképzelése van a folytatásról, s ezt nem is rejtik véka alá – mondta lapunknak Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója, aki úgy látja, egyelőre a régi úton szeretnének haladni az ellenzék képviselői.

Ennyire mélyponton talán még sosem volt a balliberális oldal, és ezzel nagyon nehezen szembesülnek az ellenzéki politikusok – mutatott rá a politológus. Hozzáfűzte, jelenleg zajlik a helyezkedés, iránykeresés. „Csakhogy az, amit itt Gyurcsány Ferenc és még jó néhányan előadtak a törvénytelen kormányról, a vele szembeni fellépésről, az ellenállásról, a konfrontációs politizálásról, éppen az bukott meg április 3-án” – hangsúlyozta az elemző.

Most azért harcolnak, ki határozza meg a baloldalon a követendő stratégiát, ám aligha véletlen, hogy a több mint egy évtizede megbukott Gyurcsány Ferenc olyan határozottan fogalmazott a pártaktivisták számára tartott gyűlésen – folytatta az elemző. – A DK szerezte a legtöbb baloldali mandátumot, ezért úgy érzi, eljött az ő ideje, hozzá alkalmazkodjanak a többi párt szereplői, meg is mondta: „Ne védekezzetek, akarjatok Gyurcsányok lenni. Akarjatok küzdeni, nem feladni, kitartani, pártot építeni, nem hátrálni: legyetek Gyurcsányok! (…) Már Gyurcsányok vagytok.” Boros Bánk Levente kitért arra is, hogy legközelebb két év múlva lesz megmérettetés a pártok számára, az önkormányzati választás, ám pillanatnyilag inkább kapkodás van, semmi innováció, kreativitás.

„A kudarcukkal kellene szembenézni, de ennek nem látom semmilyen jelét, folyamatosan ugyanabba a folyóba lépkednek. Továbbra is a választókat hibáztatják, változatlanul úgy érzik, számukra megmagyarázhatatlan módon egy szörnyű nagy félreértés történt a választásokon. Megkérdőjelezhetetlen meg-győződésük, hogy az ő világlátásuk az érvényes. Ez a gondolkodás elvezet az elmúlt két esztendő legfontosabb tanulságához, az ellenzéki politikusok a köldöknézegetésen túl másra nem képesek, ezért folytatják, az okoskodó, elitista hozzáállást” – fejtette ki a politológus.

Úgy véli, a baloldali politikusok csalódottsága ráerősít az eddigi frusztrációikra, és ahelyett, hogy higgadtan értékelnék a helyzetet önvizsgálatot tartva, elemezve a kudarcuk okait, inkább egymásnak üzengetnek. A nyilvánosság előtt harcolnak egymással, ami nem egy ördögtől való dolog, de fontosabb lenne, ha a házi feladatra koncentrálnának, ám amit korábban sem tettek meg, azt most is igyekeznek megspórolni, mert nem tanultak semmit a kudarcaikból – fogalmazott az elemző.