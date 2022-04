Kozma Imre: A húsvét az élet igazságát mondja el nekünk

2022. április 16. 23:40

Két év súlyos, korlátozásokkal teli időszaka után újra együtt lehetnek a hívek a templomokban. Míg eddig a világjárvány, most a szomszédunkban dúló háború veti rá az árnyékát az ünnepi előkészületekre. Hogyan élhető meg ilyen körülmények között az újjászületés öröme?

Kozma Imre atya, a Betegápoló Irgalmasrend magyarországi vezetője és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója a húsvét, a szeretet valamint a befogadás fontosságáról is beszélt az M1 Ma reggel című műsorában.

A húsvét az élet igazságát mondja el nekünk

„Csak szeretet révén tartozhat össze az ember a másikkal, ez az egyetlen út embertől emberig. A hitnek a kockázata révén, a szeretet áldozatkészségének az útján egymásra talál ember és Isten, és ember és ember, nincs más út” – fogalmazott az atya.

Hit, bizalom, befogadás és elfogadás

A mai nap, azaz Nagypéntek, a gyászé, azonban húsvét hétfőn eljutunk a legnagyobb örömig, a feltámadásig. Kozma Imre atya úgy fogalmazott, a húsvét, és annak üzenete erőt ad a mai világban, ebben a nehéz helyzetben, és erőt adhat mindazoknak, akik a háború elől menekülnek.

„Mi most nagyon jó oldalon állunk, mert az igazságra figyelünk. Az igazság pedig az, hogy a bajban lévő embert nem hagyjuk egyedül, nem hagyjuk magára, és végül a húsvétnak is az örvendetes üzenete. Ha egymásért úgy tudunk élni, mint ahogy Krisztus élt értünk, akkor ez a legszebb élet, mert akkor kell egymás mellé állni, amikor bajban vagyunk, ha ez sikerül akkor az örömben is együtt tudunk lenni, akkor nem hiába születtünk” – mondta Kozma Imre atya.

Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója beszélt a jelenleg zajló háborús menekültek megsegítéséről is, ugyanis a szervezet is részt vesz az ő megsegítésükben, valamint regisztrálják mindazokat, akik a lakásukat, szobájukat felajánlják a menekülteknek.

„Nem győzzük írni annyian vannak, annyian szeretnének segíteni. Néha a feltételeket sem tudják biztosítani, de jelentkeznek mert jót akarnak tenni, és átérzik azt, hogy ezeknek az embereknek pontosan arra van szüksége, mint mindenki másnak, a befogadásra, elfogadásra, megosztani a gondokat bajokat” – hangsúlyozta.

hirado.hu