Izraelben az arab Raám párt befagyasztotta koalíciós tagságát

2022. április 17. 22:05

A muzulmán hagyományőrző arab Raám párt átmenetileg befagyasztotta koalíciós tagságát az izraeli kormányban és a parlamentben a jeruzsálemi Al-Aksza mecsetnél történt összecsapások miatt - jelentette a Jediót Aharonót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.

A koalíciós tagság szüneteltetésének az a célja a ynet szerint, hogy csökkentse az izraeli Iszlám Mozgalom koalícióból kilépést követelő, a pártra nehezedő nyomását, noha a lépésnek jelenleg nincs valódi, gyakorlati jelentősége, mert az izraeli parlament, a kneszet tavaszi szünetet tart egészen májusig.

Az "ideiglenes befagyasztást" egyeztették Naftali Bennett miniszterelnökkel és Jaír Lapid külügyminiszterrel a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál értesülése szerint. A döntés a koalíciónak nem okoz valódi gondokat, miközben segítségével elkerülik a kormánnyal való tartós szakítást, és ezzel megakadályozzák a nyolcpárti, baloldali, centrista és jobboldali pártokból és az arab Raám pártból álló koalíció felbomlását.

A kormány vezetői, Bennett és Lapid javasolták a tagság befagyasztását a kilépés helyett, amit az Iszlám Mozgalom vallási vezetőinek Súra Tanácsa vasárnap este elfogadott.

Elsősorban szimbolikus lépésről van szó, ugyanis a kneszetbeli tagság befagyasztására nincs jogi lehetőség, a koalíciós tagság ideiglenes felfüggesztésének pedig törvénykezési szünet idején nincs gyakorlati jelentősége.

A Raám már pénteken elítélte az izraeli biztonsági erőket a jeruzsálemi Al-Aksza mecsetnél történt erőszak miatt, s a párt egyik parlamenti képviselője a koalícióból való kilépéssel fenyegetőzött. A pártot vezető Manszúr Abbász azonban ismételten nyugalomra szólított fel.

Az arab Raám párt lépésével a rendőri fellépés ellen tiltakozik, ugyanis a péntek óta tartó palesztin zavargások letörésére az utóbbi napokban több alkalommal is rendőrök hatoltak be a Templom-hegyre, ott sokakat letartóztattak és tömegoszlató fegyvereket vetettek be, és ezzel a muzulmánok szerint megszentségtelenítették az iszlám vallás Mekka és Medina után harmadik legszentebb helyét, az Al-Aksza mecsetet.

Idén 1991 óta először egybeesik a muszlim böjti hónap, a ramadán, a keresztény húsvét, valamint a nyolcnapos zsidó pészah. Az izraeli-palesztin-jordániai status quo megállapodások szerint a Templom-hegyet, arab nevén az al-Haram as-Sarífot a muszlimok felügyelik, de a biztonsági kérdésekért az izraeli rendőrség felel. A zsidóknak szabad látogatniuk, de tilos imádkozniuk és vallási szertartásokat végezniük ott.

A Templom-hegytől nem messze van a Szent Sír-bazilika, Jézus kereszthalálának és sziklasírjának helye és a Templom-hegy nyugati támfala a Siratófal, a zsidók legszentebb helye.

MTI