Michelisz nagy kihívás előtt: párhuzamosan két bajnokságban is elindul

2022. április 19. 12:43

Nagy kihívás előtt áll Michelisz Norbert, idén ugyanis a WTCR-rel párhuzamosan az elektromos túraautó bajnokságban, az ETCR-ben is rajthoz áll, mindkettőben a BRC Hyundai színeiben.

Az autóversenyző, a WTCR 2019-es világkupa-győztese a keddi sajtótájékoztatón elmondta: az ETCR-sorozat történetében komoly előrelépés, hogy 2022-től a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) égisze alatt írják ki, és a szervezet rögtön világkupa-rangra emelte a bajnokságot.



"Ez egy igazán izgalmas évnek ígérkezik, hiszen ilyenben még soha nem volt részem. Két hivatalos FIA-sorozatban rajthoz állni a világ bármely autóversenyzője számára különleges dolgot jelentene. Mindig is szerettem, ha magasan van a léc, a megkettőzött kihívás sokszorosára emeli a motivációmat." - fogalmazott Michelisz Norbert, aki hozzátette: mindig is szerette feszegetni a határait, és igyekszik kihozni magából a legtöbbet. Elárulta: mindkét bajnokságnak úgy vág neki, hogy szeretné megnyerni, de legalább futamgyőzelmeket aratni, s úgy érzi, nagyobb tapasztalata alapján az elején a WTCR-ben lesz több esélye.



Mint elhangzott, három olyan hétvége is lesz, amikor egyszerre kell a két sorozatban versenyeznie, az első ilyenre három hét múlva, május elején Franciaországban kerül sor.

Az elektromos autóról Michelisz elmondta, hogy 700 lóerős, tehát erősebb, mint a WTCR-es, viszont 500 kilóval nehezebb és utcai gumikkal van felszerelve. Beszélt arról is, hogy a WTCR-csapaton belül is új helyzettel került szembe, hiszen ő lett a rangidős, ami további motivációt ad a számára.



A Michelisz felkészülését segítő teljesítménytréner, Matics Zsolt, a Fit4race alapítója hozzátette: az ETCR-ben sokkal fontosabbak a gyors rajtok és az első körök, ott a reakcióképesség az elsődleges, míg a WTCR-ben a koncentráció, a figyelem folyamatos fenntartása a fontos. Szerinte hatalmas önfegyelmet igényel az is, hogy az egyik bajnokságban történteken nem szabad majd átvinni a másik futamra. Ez mindenképpen a siker egyik kulcsa lesz - jelentette ki a teljesítménytréner.



Michelisz még nem tudta megmondani, pontosan kik lesznek a legnagyobb vetélytársai, véleménye szerint csak az első néhány versenyhétvége után alakulnak ki az erőviszonyok. Az MTI kérdésére, mi lesz, ha az egyik versenysorozatban sokkal jobban szerepel, mint a másikban, konkrét választ még nem tudott adni, viszont ígéretet tett arra, hogy mindkét bajnokság összes futamán rajthoz áll majd.

A sajtótájékoztatón Kováts Botond, OMV Hungária marketing menedzsere bejelentette, hogy a cég egyéni szponzorként erre az évre is meghosszabbította az autóversenyző támogatását.

