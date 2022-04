Magyar-török gazdasági és kereskedelmi bizottság

2022. április 19. 15:12

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter, valamint Mehmet Mus török kereskedelmi miniszter kedden Ankarában aláírta a magyar-török gazdasági és kereskedelmi bizottság alapító nyilatkozatát.

Szijjártó Péter az aláírást követően tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte: 2021-ben mind Törökország, mind Magyarország esetében megdőlt a nemzetgazdasági történelmi exportrekord.



Törökország 209 milliárd euró, Magyarország pedig 119 milliárd euró értékben tudott exportot realizálni. Magyarország ezzel a teljesítménnyel 34. a világban, miközben lakosságszámát tekintve a 95. A magyar tárcavezető rámutatott: a magyar-török kereskedelmi forgalom is rekordot döntött tavaly, ráadásul a 4 milliárd dolláros kereskedelmi forgalom 15 százalékos növekedést jelentett a 2020-as évhez képest.



Szijjártó Péter egyúttal hozzátette: a Törökországba irányuló magyar export tavaly 2,5 milliárd dollárt ért el, ez pedig 21 százalékos növekedés.



A magyar diplomácia vezetője felszólalásában a magyar-török gazdasági együttműködés fejlesztését illetően hét lépésről is beszámolt. Ismertette, hogy Budapest és Ankara létrehozta az operatív munkacsoportot a kereskedelmi és a gazdasági együttműködés fokozására. Beszámolt arról is, hogy a magyar kormány 14 milliárd forintos támogatásban részesíti a Sisecam török nagyvállalat mintegy 100 milliárd forintos kaposvári beruházását. Ugyancsak elmondta, hogy a magyar Eximbank 105 millió eurós hitelkeretet nyitott a magyar-török vállalatközi együttműködés finanszírozásának biztosítására.



Szijjártó Péter közölte: a magyar kormány támogatásával zajlik az orvosi berendezéseket gyártó Medicor magyar vállalat beruházása Törökországban, továbbá a magyar kormány segíti a magyar vállalatok török piacra lépését az erőművek építése, a vízgazdálkodás és a nyomdaipar terén is.



A magyar tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a teherforgalom folyamatosságának biztosítása érdekében 50 török vámtiszt dolgozik a magyar-román, illetve a magyar-szerb határ török kamionosok által leginkább használt átkelőpontjain, továbbá, hogy török-bolgár-szerb-magyar közlekedési miniszterek vasúti munkacsoportot hoznak létre, miután az ukrajnai helyzet miatt a kelet-nyugati szállítások részben ellehetetlenültek, részben rendkívüli kihívásokkal néznek szembe.



Beszéde végén Szijjártó Péter egyúttal jelezte, hogy Törökország egyre növekvő világpolitikai és világgazdasági jelentősége okán Magyarország növeli az Ankarában szolgálatot teljesítő diplomatái számát.



MTI