Johnson elnézést kért, de nem mond le

2022. április 19. 20:06

Elnézést kért kedden Boris Johnson brit miniszterelnök a koronavírus-járvány megfékezésére saját kormánya által elrendelt korlátozások megsértéséért, amely miatt a rendőrség pénzbírsággal sújtotta. Johnson ugyanakkor egyenes utalást tett arra, hogy nem készül lemondani tisztségéről.

A londoni miniszterelnöki hivatal egy hete jelentette be, hogy a Scotland Yard megbírságolta Boris Johnsont és feleségét, Carrie Johnsont, valamint Rishi Sunak pénzügyminisztert.



Ennek előzményeként a múlt év végén és az idei év elején egymás után kerültek nyilvánosságra értesülések arról, hogy Johnson hivatalában a szigorú járványügyi korlátozások idején több kerti partit, társasági összejövetelt is tartottak.



Boris Johnson a modern brit politikatörténetben az első olyan, hivatalban lévő brit miniszterelnök, akit törvénysértés miatt hatósági szankcióval sújtottak.



Az ügy Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányává fajult.



A brit kormányfő a londoni alsóház keddi - a húsvéti szünet utáni első - ülésnapján elmondta: április 12-én kapta meg a pénzbüntetésről szóló értesítést, és haladéktalanul befizette a bírságot.



Johnson nem fedte fel, hogy mennyit kellett fizetnie. Felidézte ugyanakkor, hogy már a bírság bejelentése után elnézést kért, és kijelentette, hogy a mostani, első ülésnapon megköveti a parlamentet is.



Megismételte azt a korábban is hangoztatott álláspontját, hogy amikor a Downing Streeten 2020. június 19-én összejövetelt tartottak - amelyet a koronavírus-járvány kezelésének stratégiájáról szóló kormányülés követett -, nem gondolt arra, hogy az esemény szabálysértésnek minősülhet. "Ezzel hibát követtem el, amiért maradéktalanul elnézést kérek" - mondta keddi alsóházi nyilatkozatában a brit miniszterelnök.



Az akkoriban érvényben volt, Boris Johnson kormánya által elrendelt angliai járványellenes intézkedések értelmében kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabadtéren sem tartózkodhatott egymás társaságában, és a nem együtt élő családtagok, ismerősök otthonukban sem látogathatták egymást.



A rendőrség közleményéből nem derült ki, hogy Johnson és felesége, illetve Sunak melyik összejövetel miatt kapott bírságot. Az azonban már korábban ismertté vált, hogy 2020. június 19-én születésnapi ünnepséget tartottak Johnson tiszteletére a Downing Streeten, és ezen a rendezvényen mindhárman jelen voltak, a miniszterelnöki hivatal hozzávetőleg harminc munkatársával együtt.



Keddi parlamenti felszólalásában Johnson hivatalosan megerősítette, hogy a bírságot e születésnapi rendezvényért szabta ki rá a rendőrség.



Az ellenzék az ügy kipattanása óta folyamatosan Johnson lemondását követeli, keddi nyilatkozatában a kormányfő azonban egyenes utalást tett arra, hogy nem készül távozni tisztségéből. Úgy fogalmazott: tudja, hogy nagyon sokan dühösek és csalódottak a történtek miatt, de pontosan ezért érzi az eddigieknél is erőteljesebben azt, hogy kötelessége a brit nép számára elsődleges fontosságú feladatok további ellátása, beleértve az Ukrajna elleni barbár orosz támadásra adandó válaszintézkedéseket.



Felszólalása után azonban nemcsak az ellenzék, hanem a kormányzó Konzervatív Párt padsoraiból is elhangzottak a kormányfő távozását követelő felszólítások.

Ezek között is a legnagyobb horderejű megnyilatkozást Mark Harper egykori Chief Whip, vagyis a konzervatív frakció szavazási fegyelméért felelős volt kabinettag tette, aki közölte: az elmúlt időszak történései és Johnson korábbi nyilatkozatai alapján nehéz lenne nem arra a következtetésre jutni, hogy a kormányfő szándékosan félrevezette a parlamentet, márpedig ilyen esetekben a miniszteri magatartási szabályok egyértelműen a lemondást várják el az érintett kormánytagtól.



Harper a Twitteren közzétett bejegyzésében közölte azt is, hogy levélben csatlakozott a Johnson ellen bizalmatlansági indítványt kezdeményező tory képviselőkhöz.



Médiaértesülések szerint a botrány kirobbanása óta gyűlnek azok a levelek, amelyekben az alsóházi konzervatív frakció tagjai bizalmi szavazást kérnek Boris Johnson ellen.



A Johnson vezette Konzervatív Párt szabályzata szerint a frakciótagság minimum 15 százalékának - a jelenlegi létszám alapján 54 képviselőnek - kell kezdeményeznie a miniszterelnökkel szembeni bizalmi szavazást ahhoz, hogy a tory frakció illetékes bizottsága elrendelje a voksolást. A folyamat azonban titkos, és a kezdeményezők teljes száma csak akkor derül ki, ha összegyűlik a szavazás elrendeléséhez minimálisan szükséges számú levél.

MTI