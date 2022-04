Bombariadó volt szinte az összes budapesti és több vidéki plázában

2022. április 19. 23:35

Hangosbemondóban kérték a vásárlókat, hogy haladéktalanul hagyják el az épületet az Árkádban és a Corvin Plázában is. Erről érkezett hír a Mammutból, az Aréna Plázából, a Westendből, a MOM Parkból és az Allee-ból is. Bombariadó volt a Debrecen plázában, Győrben két plázában, Szegeden és Miskolcon is.

Üzemzavar miatt a bevásárlóközpont néhány perc múlva bezár. Kérjük, kövessék munkatársaink utasításait. A legrövidebb úton hagyják el az épületet. Járműveiket hagyják a parkolókban - ezt mondták be az Árkádban a hangosbemondóba.

A rendőrök elmondták, hogy az érintett plázákba tűzszerészeket küldtek, és közben nyomozást indítottak közveszéllyel fenyegetés miatt. A támadók minden esetben e-mail-ben küldték el a fenyegetést.

Több budapesti plázából kaptunk bejelentést arról, hogy azzal fenyegették meg őket, hogy a bevásárlóközpontjukban bomba van – mondta el Csécsi Soma a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Nem ez az első ilyen eset: három héttel ezelőtt a budapesti és a szegedi Árkádban, a debreceni Fórumban, Pécsen és Győrben is bombariadó miatt vonultak ki a rendőrök.

magyarhirlap.hu