BKIK: továbbra sem enyhül a munkaerőhiány az építőiparban

2022. április 21. 11:47

Továbbra sem enyhül a munkaerőhiány az építőiparban, a kis- és középvállalkozások (kkv) mintegy fele szerint a rendelkezésre álló fizikai munkaerő mennyisége, képzettsége jelenti a legfőbb problémát - közölte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) csütörtökön a Construma építőipari szakkiállításon több mint 300 vállalkozás válasza alapján összeállított nem reprezentatív felmérésének megállapítását.

A felmérés szerint az építőipari szektorban tevékenykedő vállalkozásoknak mintegy 42 százalékánál van tartósan betöltetlen álláshely, ezekre általában hónapokig nem találnak szakembert.

Leginkább szakképzett fizikai munkásokból van hiány. Közülük ácsot és kőművest a legnehezebb találni, ez a probléma nagyjából minden tizenötödik cégnél jelentkezik. Villanyszerelő alkalmazása pedig körülbelül minden huszadik vállalkozásnak jelent kihívást a kamara közleménye szerint.

Koji László, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke a közleményben kiemelte: a munkaerőhiány több ágazatban is általános probléma, ám az építőiparban már olyan mértékű, hogy a piacon a jelenlegi kapacitásigények mellett további 100 ezer embert is tudnának alkalmazni. Felerősödött a keletről nyugatra irányuló munkaerő-áramlás, így már egy nemzetközi méretű munkaerőpiacon kell versenyezni, a cégeknek a szakmunkások bérének emelésével is számolniuk kell - mutatott rá a BKIK alelnöke.

MTI