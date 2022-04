Hazánk hagyományainak megerősítésével válaszolunk a támadásokra

2022. április 22. 12:47

A keresztény Magyarország hagyományainak megerősítésével válaszolunk a hazánk szuverenitását és tradícióit érő folyamatos kihívásokra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Győrben.

Veres András püspök és Szijjártó Péter miniszter Győrben – fb

A tárcavezető a Káptalandombot és a vár megmaradt részeit magában foglaló nemzeti emlékhely avatásán kijelentette, hogy a világnak az elmúlt évtizedben rendkívüli kihívásokkal kellett szembenéznie: pénzügyi, migrációs, egészségügyi válsággal, idén pedig háború tört ki Ukrajnában.



"Ha mindez nem lett volna elég, nekünk magyaroknak jutott még egy próbatétel, hiszen folyamatosan szembe kell néznünk a magyar szuverenitással, a hagyományokkal és a keresztény kultúrával szembeni támadásokkal" - mondta.



"Ugyanis mindenki, akinek van szeme - és nem vakítja el pillanatnyi politikai vagy egzisztenciális érdek - pontosan láthatja, hogy mindaz, ahogyan mi, magyarok, magunkat definiáljuk, ahogyan a jövőnket tervezzük, egy évtizede hatalmas össztűz alatt áll" - tette hozzá.



Ennek oka pedig szerinte az, hogy Magyarországnak tizenkét éve polgári, nemzeti, keresztény kormánya van, amely folyamatosan szembement a nemzetközi liberális mainstreammel.



Szijjártó Péter szerint "ez a kereszténydemokrata alapokra épülő berendezkedés garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, megvédi a férfi és a nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodellt, zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus ellen, megvédi, becsüli a keresztény kultúrát, és ezáltal biztosítja nemzetünk fennmaradását és gyarapodását".



"Velünk szemben áll egy ideológiai úthenger, amely nemzetek helyett Európai Egyesült Államokat akar, amely a hagyományos családot lenézi, és felsőbbrendűnek minősíti a különböző összetételű együttéléseket. Egy olyan ideológiai úthenger, amely a férfiak és nők egyenjogúsága helyett valami egészen fura módon akarja újradefiniálni a nemeket. A vallás tekintetében pedig gyakorlatilag a bármi lehet, csak ne a kereszténység alapjára helyezkedjen" - fogalmazott.



A miniszter leszögezte: a folyamatos támadásokra a kormány válasza az, hogy újra és újra megerősíti a keresztény Magyarország hagyományait. Mint mondta, ennek része a mostani avatás is, ezzel megerősítik a keresztény magyar történelem egyik ikonikus helyszínét, amely "immár több mint egy évezrede tanúskodik arról, amit mi, magyarok, a világról gondolunk, és ahogy mi magunkat meghatározzuk".



"A keresztény kultúra a magyar nemzet történetének vezérfonala, és ezt mindenkinek az egész világon, még Brüsszelben is tiszteletben kell tartania" - húzta alá.



A miniszter az emlékhely avatását követően részt vett a Győri Székesegyház ünnepélyes megnyitóján is.



MTI