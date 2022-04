Erősen felhős ég; zivatar, jégeső, viharos szél is előfordulhat

2022. április 22. 16:54

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, majd szombat délutántól már határozottabban szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Miközben a gyengébb csapadéksáv északkeletről is levonul, délnyugat, dél felől egyre több zápor, zivatar képződik, amelyeket lokálisan jelentős mennyiségű csapadék, jégeső, valamint erős vagy viharos szél is kísérhet.



Éjszaka a csapadéktevékenység a keleti és északi tájakra korlátozódik, majd szombat reggel, délelőtt ott is megszűnik, és napközben már csak elvétve fordulhat elő záporeső. A keleti, északkeleti szelet helyenként élénk lökések kísérik. Szombat estétől délire fordul a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton jobbára 14 és 19 fok között várható.

MTI