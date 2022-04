Ma megint plázákat kellett kiűríteni Budapesten

2022. április 22. 19:01

Pénteken délelőtt bombariadó miatt ki kellett üríteni a Népliget autóbusz-állomást, valamint a Corvin plázát is. Nem sokkal később, délután a Corvin plázában ismét megszólaltak a szirénák, valamint az Aréna plázát is ki kellett üríteni fenyegetés miatt. A mai esetek nagyban hasonlítanak a keddiekhez, amikor szinte az összes fővárosi, és több vidéki plázában is bombariadó volt. De kik fenyegetőzhetnek?

A Volán a közösségi oldalán pénteken reggel 9 órakor tette közzé a hírt, hogy ki kell üríteni az állomást.



A lezárást nagyjából 20 perc múlva már fel is oldották a hatóságok. A buszok és a metrópótló buszok ez idő alatt nem a megszokott helyükről indultak.

A Corvin plázában is bombariadó volt.

Nagyjából itt is 20 perc telhetett el a lezárás és az újranyitás között a pláza bejegyzései szerint. A rendőrség az egész épületet átvizsgálta, de nem találtak bombát.

A vásárlók nyugodtak voltak. Emiatt sikerült is pár perc alatt kiüríteniük az épületet. A bevásárlóközpont 15 órakor ismét kinyitott.

A Arénát is megfenyegették.

A rendőrség valamennyi esetben közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

Kedden is megtörtént

Szinte az összes budapesti, és pár nagyobb vidéki plázában is bombariadó volt kedden.



Vidéken a Debrecen plázát, valamint Szegeden és Miskolcon is ki kellett üríteni egy bevásárlóközpontot, Győrben pedig kettőt.

A rendőrök elmondták, hogy az érintett plázákba tűzszerészeket küldtek, és közben nyomozást indítottak közveszéllyel fenyegetés miatt.

"Üzemzavar miatt a bevásárlóközpont néhány perc múlva bezár. Kérjük, kövessék munkatársaink utasításait! A legrövidebb úton hagyják el az épületet! Járműveiket hagyják a parkolókban!" – mondta akkor az Origo tudósítója az Árkádból.

Mindig komolyan kell venni a bombariadókat

George Spöttle biztonságpolitikai szakember az Origónak elmondta a keddi, sorozatos fenyegetések után, hogy az ilyen eseteket mindig komolyan kell venni. Abból kell kiindulni, hogy minden fenyegetés valós. Át kell kutatni a plázákat, és csak ez után szabad visszaengedni a vásárlókat.

A rendőrség ilyenkor bombakereső alakulatot vet be, amelynek a tagjai tűzszerészek, illetve az erre kiképzett kutyák. Előbbiek speciális eszközökkel mennek be, többek között detektorokkal – mondta George Spöttle.

Hozzátette azt is, hogy a kutyák képesek kiszagolni a bombát. Például egyes bombák alkatrészei marcipán illatúak. Az állatok mellett a rendőrök a legmodernebb eszközöket használják, olyan detektorokat, amik megtalálják a bomba alkotóelemeit.

A e-mailen érkezett fenyegetésekkel kapcsolatban a szakember elmondta, hogy a rendőrséget ez sem fogja akadályozni.

Az IP-cím alapján vissza lehet követni a támadót. És ez akkor is igaz, ha a levelet mondjuk internet kávézóból küldték el. Ilyen esetekben a térfigyelőkamerák segítségével keresik meg az elkövetőt - tette hozzá.

Ebben az esetben nagyon nehéz lesz elfogni a tettest, ha egyáltalán lehetséges.

origo.hu