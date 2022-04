Potápi: a magyar nyelvű oktatás nemzetünk jövőjének záloga

2022. április 22. 19:04

A magyar nyelvű oktatás nemzetünk jövőjének záloga - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Martoson, ahol beszédet mondott az Esterházy Akadémia - a magyar kormány támogatásával elkészült - új szálláshelyeinek ünnepélyes átadásán pénteken.

A nemzetpolitikai államtitkár az átadó ünnepségen az anyanyelvi oktatás fontosságáról, értékmegtartó erejéről, illetve a magyar kormány támogatásával a Felvidéken megvalósított fejlesztésekről is beszélt.



"Anyanyelvünkben van minden értékünknek és erőnknek a forrása. Ezen keresztül ismerhetjük meg nemzetünk megszentelt hagyományait és fejleszthetjük tovább magunkat. Bízunk benne, hogy a most átadásra kerülő épületek is erősíteni fogják a Martoson alakuló szellemi központ vonzerejét" - jelentette ki Potápi Árpád János.



Elmondta: az Esterházy Jánosról elnevezett akadémia része annak az erős intézményrendszernek, annak a hálózatnak, amelyet az elmúlt 12 évben sikerült kiépíteni, s amelyben a bölcsődétől a diplomáig anyanyelvű oktatásban részesülhet a Kárpát-medence magyarsága. Rámutatott: a nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával megvalósuló Esterházy Akadémiára is úgy tekintenek, mint az értékek és az erő megőrzésének és továbbfejlesztésének eszközére a felvidéki magyarság számára.



"Az Akadémiával egy kaput nyitottunk a jövő generációinak a közéletbe" - emelte ki Potápi Árpád János, hozzátéve: az erős és nemzeti értékek iránt elkötelezett közéleti jelenlét a felvidéki magyarság szülőföldön megmaradásának az egyik biztosítéka.



Az Esterházy Akadémiát működtető Marthos Polgári Társulás 2020-ban és 2021-ben összesen 25 millió forint támogatásban részesült a nemzetpolitikai államtitkárságtól, az akadémia szálláshelyeinek kialakítására és berendezésére. Ebből a támogatásból két - a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola komplexumába esztétikailag és funkcióját illetően is szervesen illeszkedő - faház épült az akadémia előadóinak, vendégeinek elszállásolására.



A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteki felvidéki útján - még a martosi ünnepséget megelőzően - két másik átadó ünnepségen is részt vett.

Délután köszöntőt mondott az ugyancsak a magyar kormány támogatásával kialakított bényi falumúzeum ünnepélyes átadásán, illetve átadta a búcsi Felvidéki Népviseletes Babacsaládok Házának új, kibővített alkotóműhelyét.

MTI