Balatonfenyvesen nyitja meg új üzletét az ALDI

2022. április 23. 11:40

Újabb üzletet nyit az ALDI a Balaton partján. Az eddigi 15 áruház mellett a jövőben Balatonfenyvesen is elérhetővé válik az ALDI kínálata. Az itt nyíló üzlet a településen és vonzáskörzetében élő, továbbá a régióban kiránduló, üdülő vendégek számára is ideális bevásárlási megoldást kínál alacsony áron. A Vörösmarty utca 10. szám alatt található, könnyen megközelíthető üzlethelyiségben az ALDI megszokott magas minőségű termékei és gazdag választéka várja a vásárlókat.

Az ALDI Magyarország fontosnak tartja, hogy minél több vásárló számára tegye elérhetővé kedvező árú saját márkás kínálatát, ezért – a helyi fogyasztói igényeket is figyelembe véve – megnyitja első üzletét Balatonfenyvesen. A vállalat 2021 novemberében kezdte el a korábban is kiskereskedelmi egységnek helyt adó ingatlan felújítását, amelynek során az épületet teljes körűen korszerűsítették, gépészetét és elektromos hálózatát pedig felújították, illetve energiatakarékos LED-fényforrásokat építettek be. A külső felújítás során impozáns, modern homlokzat került kialakításra. Az áruház autóval, gyalogosan és kerékpárral is jól megközelíthető. A közelben található vasútállomás segítségével a tömegközlekedők, ingázók és vonattal érkező turisták számára is könnyen elérhető az ALDI balatonfenyvesi egysége.

Az árusítóteret az ALDI legújabb belső dizájnja szerint alakították ki. A zöldség-gyümölcs pult a bejáratnál található, így a vásárlók az üzletbe lépve mintegy 120 fajta zöldségből és gyümölcsből választhatnak, amelynek nagy része magyar forrásból érkezik az ALDI-hoz. A tágas eladótér lehetővé teszi, hogy mind a zöldség-gyümölcs pult, mind az „Azon melegében” látványpékség nagy prezentációs felületet kapjon, így kényelmesen elérhető a vásárlók számára. A látványpékség kínálatában ötvenféle frissen, helyben sütött kenyérrel, illetve édes és sós pékáruval – köztük számos laktóz- és gluténmentes termékkel – várja a vásárlókat. A látványpékség modern bútorzatában minden egyes termék külön rekeszben kap helyet, és mindegyik rekesz önzáró ajtóval rendelkezik, a vásárlók pedig a kihelyezett fém fogóeszközökkel választhatják ki a terméket. Az áruház ezzel is a higiénikus és biztonságos vásárlást segíti. A hűtőpultokban több mint 40 különböző Kokárdás saját-márkás tejtermék várja majd a vásárlókat, amelyek kizárólag magyar alapanyagból, hazai feldolgozásban készülnek, így beszerzésüknek és szállításuknak is alacsonyabb a karbonlábnyoma.

balaton.hu