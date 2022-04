Obama a közösségi média cenzúrázását sürgeti

Az Egyesült Államok volt elnöke, Barack Obama a közösségi médiatartalmak fokozott ellenőrzésére szólított fel a dezinformáció csökkentése érdekében. A volt elnök a szilícium-völgyi Stanford Egyetemen átfogó beszédet tartott a technológiai környezetről, amely szerinte az emberiség legrosszabb impulzusait turbózza fel.

„A demokrácia gyengülésének egyik oka a kommunikáció és az információfogyasztás módjában bekövetkezett változás” – mondta, majd felvetette: hagyjuk elsorvadni demokráciánkat, vagy inkább jobbá tennénk? Ezen kívül panaszát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a közösségi médiaplatformokon minden tartalom egyformán áramolhat. „Lassan elveszítjük a képességünket, hogy különbséget tegyünk a tények, a vélemények és a fikció között” – mondta.

Sean Hannity amerikai műsorvezető és politikai kommentátor Obama beszédére úgy reagált: „Biztos vagyok benne, hogy nézőink szívesen meghallgatnák a véleményét Hunter Biden nagyon is valós laptopjáról és arról a nagyon is valós pénzről, amit a Biden család az Obama Fehér Ház elárulásával keresett.” Majd hozzátette: „Azt is szívesen meghallgatnánk, hogy a médiacsőcselék miért húzta Hillary Clinton félretájékoztatási dossziéját és az orosz összejátszásról szóló álhírt évekig.”