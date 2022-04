Idén is a sarjadó búza megáldásával indult el a Magyarok Kenyere program

2022. április 24. 12:15

Nemzeti színű szalaggal átkötött búzalevél a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program kezdetét jelző Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségen az erdélyi Nyárádszeredában 2022. április 23-án. MTI/Kiss Gábor

A Magyar Örökség díjas Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program hagyományos nyitóeseményére, a Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségre ezúttal Erdélyben, a székelyföldi Nyárádszeredán került sor - tájékoztatta a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az MTI-t.

Közös közleményük szerint mindig más külhoni térségben tartják meg az ünnepséget, erősítve a határon túli szolgálatot, valamint az összetartozás és szolidaritás eszméjét. Idén a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete (SZGE) vállalta a társszervezést.

A nyárádszeredai határban szombaton megtartott búzaszentelésen felszólalók a több mint tíz éve zajló, határokon átívelő békés nemzetegyesítő politika eredményeire emlékeztettek, kiemelve, hogy a "Cselekvő nemzet évében" az együtt lélegző és egységesen fellépő magyarság önbizalommal telve, optimistán tekinthet a jövőbe - fogalmaznak a közleményben.

A szervezők képviseletében Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, illetve Süle Katalin, a NAK alelnöke egyaránt hangsúlyozta, hogy a Magyarok Kenyere program mára a karitatív munka mellett a szakmai együttműködés, a technológiai és tudástranszfer centrumává vált a Kárpát-medencében, valamint komoly bázisul szolgált és szolgál "az ukrajnai háborút megszenvedő menekültek és kárpátaljai magyar testvéreink megsegítéséhez".

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke beszédet mond a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program kezdetét jelző Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségen az erdélyi Nyárádszeredában 2022. április 23-án. MTI/Kiss Gábor

Az ökumenikus búzaszentelő szertartást katolikus, református, evangélikus és unitárius lelkipásztorok celebrálták.

A közleményben felidézték, hogy tavaly a Kárpát-medencei magyar gazdák 1050 tonna terményt ajánlottak fel a nélkülözőknek. Számos gyermekotthon és szociális intézmény mellett a többi között a csángóföldi magyarságnak is jutott az adományból.

A szervezők továbbra is várják minden felajánló segítségét, termény- vagy pénzadományát, illetve a személyi jövedelemadó 1 százalékát is; mint írják, minden búzaszem, a legkisebb adomány is számít az elesettek támogatásában és a sikeres közös Kárpát-medencei magyar jövő építésében.

Lovas huszárok vonulnak a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program kezdetét jelző Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségen az erdélyi Nyárádszeredában 2022. április 23-án. MTI/Kiss Gábor

MTI