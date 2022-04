Minimálisan gyengült a forint

2022. április 25. 09:59

portfolio.hu

Hétfő reggel 373 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,3%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Már a múlt hét végén az látszott, hogy a dollár több mint kétéves csúcsával párhuzamosan a forint is elbizonytalanodott, a 370-es szinttől a gyengülése felé indult. Egyelőre úgy tűnik, hogy ez folytatódik ma is, vagyis elsősorban a nemzetközi hangulat akadályozza a forintot abban, hogy ismét lendületet vegyen és 370 alá erősödjön. A múlt héten benézett a lélektani szint alá az árfolyam, de nem tudott tartósan ott maradni. A dollárral szemben most 347,4-nél járunk, míg az angol font 442,8 forintba kerül.