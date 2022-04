Az alaptörvény tizedik módosítására készül a kormányoldal

2022. április 25. 10:06

A 2011-ben elfogadott alkotmány változtatásához megvan a kétharmados szavazattöbbsége az Országgyűlésben. A kabinet ezúttal az orosz–ukrán háború miatt módosítaná a jogszabály különleges jogrendre vonatkozó részét. Az Országgyűlés kormánytöbbséggel legutóbb 2020 decemberében módosította az alaptörvényt, akkor írták bele a jogszabályba, hogy az apa férfi az anya pedig nő, ezért elsikkadt az a változtatás, hogy a különleges jogrendnek számát 2023-as hatállyal 6-ról 3-ra csökkentik. Most ugyanis létezik rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, terrorveszélyhelyzet, váratlan támadás és veszélyhelyzet.

Jövő évtől azonban már csak a hadiállapot, a szükségállapot és a veszélyhelyzet marad meg, a legutóbbi van most érvényben a koronavírus járvány miatt. Az alaptörvény módosítások következtében mindig több másik jogszabályt is meg kell változtatni, így volt ez legutóbb is, amikor például a honvédelmi törvény kellett hozzáigazítani az alkotmányhoz, erről Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszélt idén januárban a módosítási javaslat parlamenti vitájában. Mint mondta: "A javaslat hatályos honvédelmi törvény fenntartható elemeit emeli át a kor elvárásaihoz, következményeihez történő igazítással, illetve az Alaptörvény módosítását szem előtt tartva a különleges jogrendi szabályokat pontosítja békeidőszaki feladatként meghatározva egyes korábbi különleges jogrendi feladatokat."

Az ellenzék már a 9. alaptörvény módosítást megelőző parlamenti vitában is azt az álláspontot képviselte, hogy a rendkívüli jogrend megváltoztatása a Fidesz, sőt konkrétan Orbán Viktor miniszterelnök úgynevezett túlhatalmát hivatott bebetonozni. A DK-s Vadai Ágnes akkori felszólalásában ezt mondta: a törvényjavaslat címe a honvédelemre és a magyar honvédségre utal, de ez a törvényjavaslat Orbán Viktor hatalmáról szól. Vannak benne olyan részek, ahol a Magyar Honvédség tevékenységéről van szó, de alapvetően azt célozza, hogy egyébként különleges jogrendi helyzetben a miniszterelnöknek milyen egyszemélyi döntési lehetősége van.

A Fidesz-KDNP ismét kétharmados, tehát alkotmányozó szavazattöbbséget eredményező győzelmet aratott az április 3-i országgyűlési választáson. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig már a voksolást követő első kormányinfón bejelentette, hogy az orosz–ukrán háború miatt ismét módosítani fogják az alaptörvény különleges jogrendekre vonatkozó paragrafusait. Mint mondta: "a járványhelyzet kapcsán az Országgyűlés el fogja fogadni a veszélyhelyzetből való kivezető törvényt, a járványhelyzet miatt elrendelt veszélyhelyzet május 31-ével megszűnik a korábban elfogadott törvényi felhatalmazásnak megfelelően". A miniszter hozzátette: ugyanakkor lehetővé fogjuk tenni és a kormány ezért az Alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy közvetlen szomszédságban folyó háború esetén is a kormány cselekvőképessége biztosított legyen, ezért a veszélyhelyzetnek az Alaptörvényben rögzített tényállását ki fogjuk egészíteni humanitárius katasztrófa illetve szomszédos országban zajló háborús konfliktus esetére.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: "a kormány reméli, hogy nem kell éljen ezzel az eszközzel, de ezt a lehetőséget magunknak és a mindenkori kormánynak meg kell teremteni. Meglátjuk, hogy az események alakulása okolta, de arra, hogy veszélyeztet hirdessünk." Mivel a szakértők és a politikusok egybehangzó véleménye szerint az orosz–ukrán háború akár még évekig eltarthat nem kizárt, hogy a következő kormány ciklus nagy részét ismét veszélyhelyzetben a kormány jogalkotási hatáskörét a lehető legszélesebb körben kitágító rendkívüli jogrendben tölti el az ország.

