Titokban látogattak Kijevbe Antony Blinkenék

2022. április 25. 11:49

Az amerikai külügyminiszter kijevi tárgyalását követően tett bejelentést: napokon belül visszatérnek az amerikai diplomaták Ukrajnába. Antony Blinken az amerikai védelmi miniszter, Lloyd Austin társaságában folytatott megbeszélést Volodimir Zelenszkijjel és más ukrán tisztviselőkkel. A diplomaták kezdetben Lvivben töltenek el egy-egy napot, fokozatosan visszatérve az országba: a folyamat végén Kijevben is ismét lesz amerikai jelenlét a CNN cikke szerint.

A külügyminisztérium korábban azt közölte, hogy az Ukrajnában működő amerikai diplomáciai testület nagy része Lengyelországban működik. Ezt megelőzően az Egyesült Államok ideiglenesen áthelyezte nagykövetségét az ukrán fővárosból, Kijevből Lvivbe.

Új nagykövetről is tárgyalhattak

A látogatás során – melyről szombaton beszélt először Volodimir Zelenszkij, de ekkor az amerikaiak még nem kommentálták szavait – Blinken és Austin megvitatták az ukrán féllel a Biden-kormányzat azon szándékát, hogy 713 millió dolláros további külföldi katonai finanszírozást nyújtson Ukrajnának a NATO-képes rendszerekre való áttérés elősegítésére. Emellett az Ukrajnának a közelmúltban nyújtott amerikai katonai támogatások és az ukrán katonák folyamatban lévő kiképzése is a témák közt szerepelt. Egyes források szerint Blinken arról is beszélt a látogatás alatt, hogy Joe Biden amerikai elnök Bridget Brinket fogja kinevezni az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetévé. Marie Yovanovitch 2019 májusi visszahívása óta nincs betöltve a poszt, Brink jelenleg az Egyesült Államok szlovákiai nagykövete.

A védelmi miniszter szerint az ukránok nyerhetnek

Terítékre kerültek mindezen felül az ukránok oroszok irányába tett diplomáciai erőfeszítései is, ugyanakkor azt ismételten megerősítették a látogatás alkalmával, hogy az amerikai erők közvetlenül nem vesznek részt a harcokban.

A látogatás pozitív fogadtatása mellett sokakban felmerült a kérdés, miért nem Joe Biden elnök repült el Ukrajnába – áprilisban már Boris Johnson miniszterelnök és több balti, kelet-közép-európai (magyar nem), valamint más uniós állam vezetője is látogatást tett az országba. Austin az újságíróknak azt mondta, hogy Kijev megnyerheti a háborút, ha kellően jó katonai felszerelésekkel és elegendő nemzetközi támogatással rendelkezik. Blinken pedig úgy vélte, hogy Oroszország vesztésre áll a háború megindítását indokló célok teljesítésében. A látogatással egy időben fejezte be tüzérségi kiképzését az első, 50 ukránból álló olyan csoport, mely nem hazájában készült fel a hadviselésre a jelenlegi konfliktusban. Hamarosan egy másik, körülbelül szintén 50 ukránból álló szakasz is megkezdi a kiképzést.

InfoStart