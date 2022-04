Tárgyalásba kezdett a Twitter és Elon Musk a cég eladásáról

2022. április 25. 13:09

A Twitter Inc. tárgyalásokat kezdett Elon Musk amerikai milliárdossal, aki tíz napja ajánlatot tett a cég megvásárlására, és a The Wall Street Journal szerint akár már a héten megköthetik az üzletet. A The Wall Street Journal (WSJ) úgy tudja, hogy Elon Musk és a Twitter vezetői vasárnap megbeszélést folytattak, és több területen máris sikerült előrehaladást elérni. A lapnak nyilatkozó források ugyanakkor hangsúlyozták, hogy még mindig nem biztos az üzlet létrejötte.

Musk április 14-én tett ajánlatot a Twitter megvásárlására, részvényenként 54,2 dolláros áron, ezzel 43,39 milliárd dollárra értékelve a céget. Az egyebek között a Tesla céget is irányító Musk ezután azt mondta, hogy ez az ajánlat "a legjobb és az utolsó", és a lap forrásai szerint a cég igazgatótanácsának elnökével, Bret Taylorral folytatott beszélgetésén megerősítette, hogy nem áll szándékában megemelni a felvásárlásra szánt összeget. A piac akkor arra számított, hogy a Twitter elutasítja Musk ajánlatát, mivel a cég igazgatósága április 15-én megállapodott egy újabb részvénykibocsátásról, védekezésül a Tesla Inc. vezetője által kezdeményezett felvásárlás ellen. A Twitterben 9,2 százalékos részesedéssel rendelkező Musk azonban a múlt héten azt nyilatkozta, hogy 46,5 milliárd dolláros forrással rendelkezik az ügylet finanszírozására, és kész közvetlen kivásárlási ajánlatot tenni a részvényeseknek. Ezt követően megváltozott a Twitter vezetőinek álláspontja, és megegyeztek, hogy tárgyalnak Muskkal.

A WSJ forrásai szerint pénteken Musk zárt körű találkozót tartott több Twitter részvényessel. A milliárdos a Twitter felvásárlását azzal magyarázza, hogy a közösségi hálózatot "a szólásszabadság platformjává" kívánja tenni szerte a világon. A Twitter április 28-án teszi közzé negyedéves pénzügyi adatait, és várhatóan addigra vagy hamarabb megszületik a döntés a Musk-ügyletről.

MTI