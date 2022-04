Jakab és Gyurcsány együtt vették át a mandátumukat

2022. április 25. 16:12

A Jobbik és a DK listán bejutó politikusai mindannyian kihagyták a múlt heti ünnepélyes mandátumátadást, így ma vették fel megbízólevelüket. Toroczkai László is pótolta a hiányosságot, így biztossá vált, hogy tagja lesz a következő Országgyűlésnek.

– Átvették megbízólevelüket hétfőn azok a képviselők, akik az április 3-i országgyűlési választáson országos pártlistáról mandátumot szereztek, de a múlt heti ünnepélyes átadáson nem vettek részt – adta hírül az MTI. A hírből kiderül, hogy az utólagos mandátumkiosztás a kormánypártok képviselői közül két politikust érintett, Nacsa Lőrinc (KDNP) és Halász János (Fidesz) ma vette fel megbízatását. A baloldali listán bejutó politikusok közül 21-en vették fel most a mandátumukat, Jakab Pétert, aki a három másik egykori miniszterelnök-jelölt (Márki-Zay, Dobrev és Karácsony) visszalépésével gyakorlatilag listavezetővé lépett elő, elsőként szólították, rögtön utána pedig Gyurcsány Ferenc következett, aki a közös lista 8. helyén szerepelt, azonban a Jobbik-elnök és közte lévő politikusok – például a bojkottot hirdető Fekete-Győr András – már a múlt heti ünnepélyes átadón átvették megbízatásukat.

A DK listán bejutott politikusai mindannyian a mai alkalmon vettek részt, így mandátumhoz jutott, a még soha, semmilyen választáson nem nyerő Gy. Németh Erzsébet, és a négy évvel korábbi országgyűlési választásokat még televíziós műsorvezetőként kommentáló Kálmán Olga is. Mellettük a mai eseményen kapott megbízólevelet Vadai Ágnes korábbi államtitkár; Sebián-Petrovszki László pártigazgató; Varga Zoltán korábbi frakciószóvivő; Gréczi Zsolt, aki az előző parlamenti ciklusban szexbotránya miatt kényszerült lemondani; valamint Dávid Ferenc, Kordás László, Komáromi Zoltán és Hegedüs Andrea is.

Gyurcsány pártjához hasonlóan a jobbikos politikusok is a mai eseményen pótolták a mandátumfelvételt, így felvette mandátumát Zsiga-Kárpát Dániel, Lukács László György, Brenner Koloman, Sas Zoltán, Varga Ferenc, Bencze János, Balassa Péter és Szabó Hajnalka is. Karácsony Gergely mandátumának örököse, Szabó Rebeka zuglói alpolgármester is ma vette át a nevére szóló dokumentumot. A huszonnegyedik politikus, aki ma vette át mandátumát, a Mi Hazánk listavezetője, Toroczkai László volt, így biztossá vált, hogy csatlakozik a következő Országgyűléshez mint parlamenti képviselő.

Az országos listáról kiadható mandátumok meghatározásánál az országos listákra leadott voksokat és az egyéni választókerületekben nem hasznosuló, úgynevezett töredékszavazatokat vette figyelembe a Nemzeti Választási Bizottság. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Alkotmány utcai székházában tartott rendezvényen Téglási András, az NVB elnöke kiemelte:

április 3-án az újkori magyar demokrácia történetében kilencedik alkalommal zajlott le az országgyűlési képviselők választása, a Nemzeti Választási Bizottság a törvényi határidőn belül, április 14-én megállapította a választás listás eredményét, ami április 16-án jogerőre emelkedett. Az NVB elnöke gratulált a képviselőknek és munkájukhoz sok sikert kívánt. Nagy Attila, az NVI elnöke ugyancsak jó munkát kívánt a megválasztott képviselőknek.

MTI