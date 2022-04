Magyar sportág! Már 138 országban van teqball-szövetség, cél az olimpia

2022. április 26. 10:25

A magyar fejlesztésű, olimpiai programba vágyó teqball sportágnak már 138 nemzeti szövetsége van.

Erről Murányi Gergely, a Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ) diplomáciai kapcsolatokért felelős vezetője, valamint Gyurta Dániel, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja beszélt az M1 aktuális csatornán.



Murányi Gergely kiemelte: az olimpiai programhoz vezető út fontos állomása volt a világbajnokságok megrendezése, különös tekintettel az egyre népesebb mezőnyre.

Murányi Gergely – twitter



"Az első, budapesti világbajnokságon még húsz ország vett részt, majd amikor újra visszatért, akkor már 68 országból vettek részt, ami jól mutatja, hogy exponenciálisan nő a sportolók száma. Mindenesetre számunkra az a fontos, hogy elérjük az olimpiát" - mondta. Emlékeztetett: ebben fontos mérföldkőnek számított a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (GAISF) elismerése - a szervezet közgyűlésén az olimpiai és nem olimpiai nemzetközi sportági szövetségek szavazták meg a FITEQ teljes körű tagságát -, amely nélkül nem kerülhet az olimpia műsorára egyetlen sportág sem. Kiemelte: "az a sportág kerül az olimpiai programba, amelyben benne van a potenciál, hogy tömegsporttá váljon".





"Jelenleg közel tízezer igazolt játékos van világszerte és 138 nemzeti szövetség. Van még hová fejlődni, de az, hogy már száz fölé nőtt a nemzeti szövetségek száma, az jól bizonyítja az erejét a teqballnak, amit magában hordoz" - nyilatkozta.



Gyurta Dániel hangsúlyozta: a sportág minél szélesebb nemzetközi megismertetésének fontos eleme a Külgazdasági és Külügyminisztérium, majd kiemelte Szijjártó Péter miniszter szerepét, aki külföldi útjai során többször adományozott vendéglátóinak teqballasztalokat. Hozzátette: a külföldi házigazdák mindig megemlítik a magyar vonatkozású emlékeiket, így Puskás Ferencet, Egerszegi Krisztián vagy a Rubik-kockát, de ehhez egyre szélesebb körben kap említést a teqball is, mint egyfajta hungarikum.



"Az első pillanattól fogva az a gondolkodás, az a fajta célkitűzés, hogy minél szélesebb körben terjesszük el, és minél több emberhez juttassuk el magát a sportágat, ez az én munkámnak a teqball-lal kapcsolatos egyik fő célja" - mondta. Hozzátette: a NOB-ban az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a FITEQ a "legelszántabb nemzetközi sportszövetség", és Lausanne-ban is látják, elismerik a sportág erejét, valamint az elmúlt években elért fejlődését.



A magyar innovációt hivatalosan 2014-ben, Budapesten mutatták be. Az első világbajnokságot 2017-ben a magyar fővárosban rendezték meg, egy évvel később a franciaországi Reims volt a házigazda, 2019-ben pedig ismét Budapest adott otthont a vb-nek.

MTI