Kásler Miklós: a nevelés és az oktatás alapkérdése a szeretet

2022. április 26. 13:05

Az oktatás alapkérdése a szeretet, az a törekvés, hogy a világra csodálkozó gyermekekből identitással rendelkező, hívő, értékorientált embereket neveljünk - jelentette ki az emberi erőforrás miniszter kedden Mórahalmon.

Kásler Miklós a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola új, 693,1 millió forintból, uniós támogatással felújított és kibővített épületének átadásán azt mondta, ez a kétezer éves, keresztény kultúránkból, a magyar hagyományokból és az európai értékekből levezethető értékrend amely meghatározta a magyarság múltját, s meghatározza jelenét és jövőjét is.



A család feladata biztosítani a felnövekvő ifjaknak azt a biztonságot és szeretetet, melyet senki más nem tud megadni, az oktatásé pedig ezt kiegészítve bevezetni a fiatalokat a végtelen ismeretek birodalmába - közölte a politikus.

A miniszter hangsúlyozta, a magyar oktatás tradíciói rendkívüliek. Mint mondta, "a mi feladatunk az, hogy a múltunkból mindent kiválasszunk, ami érték, mindent próbáljunk megőrizni, amit útközben elveszítettünk, és helyreállítani, amit útközben elvettek tőlünk".



Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke úgy fogalmazott, az elmúlt években rengeteget fejődött a magyar oktatás infrastrukturális és szakmai szempontból is. 100 milliárdos nagyságrendű uniós és kormányzati fejlesztési forrás érkezett a területre, ebből 3,8 milliárd a szegedi tankerületbe.



A szakember kifejtette, ahhoz, hogy egy iskola jól működjön az infrastruktúra és az eszközök mellett szakmaiságra is szükség van. A Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában mindez adott: egyaránt odafigyelnek a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra, az oktatás mellett hangsúlyt helyeznek a művészeti nevelésre és a testnevelésre is - hangzott el.



A beruházás során új épületszárnyat emeltek, ahol a természettudományos, művészeti és a technika tantárgyak élményszerű oktatását lehetővé tevő tantermek kaptak helyet. Megújultak az iskola belső terei, a tetőtérben az egyénre szabott oktatást feltételeit biztosító foglalkoztatószobákat alakítottak ki, a tornateremben pedig új sportpadlót fektettek le. A projekt részeként 100 millió forintból új bútorokat, informatikai eszközöket - köztük 25 digitális táblát -, laborberendezéseket, tan- és sporteszközöket vásároltak. Az építési beruházás kivitelezője az újszentiváni székhelyű Premium Genom Kft. volt.

MTI