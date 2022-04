Fülöp Attila: a gondoskodáspolitikában megkerülhetetlenek az egyházak

2022. április 26. 13:57

A gondoskodáspolitikában az egyházi szereplők megkerülhetetlenek ma Magyarországon - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára kedden Hajdúböszörményben.

Fülöp Attila a debrecen-nyíregyházi római katolikus egyházmegye szociális intézményének alapkőletételi ünnepségén azt mondta, a gondoskodáspolitika egyetlen helyes és jól értelmezett felfogása az, ha a kormányzat mindig megkeresi azoknak a szereplőknek az együttműködését, akik helyben a legtöbbet tudnak segíteni, már csak a helyi közösségbe való beágyazottságuk miatt is.



"Ez a közösségépítő erő és beágyazottság az egyházaknál megvan, ez elvitathatatlan és megkérdőjelezhetetlen ebben az országban" - tette hozzá az államtitkár az 1,2 milliárd forint egyházi forrásból megvalósuló, ötven személyes idősotthon alapkőletételi ünnepségén.



Kiemelte: ma az országban a szociális és gyermekvédelmi területek ötven százalékában vannak jelen az egyházak szolgáltatóként vagy fenntartóként.



Fülöp Attila jelezte, hogy a kormány különféle családpolitikai támogatásokkal segíti az idős emberek otthoni gondozását, de vannak olyan élethelyzetek, amikor szükség van olyan szociális segítségre, amely a biztonságos időskort jelenti a rászorulóknak.



Ebben nélkülözhetetlenek az idősotthonok - tette hozzá, megjegyezve, hogy az elmúlt években mintegy ötezer hellyel bővült az idősotthonok befogadóképessége Magyarországon.



Tiba István, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a hajdúböszörményi idősotthon egyházi beruházásban épül fel, de a működtetéséhez az állam is hozzájárul. Közölte, ez a beruházás újabb példája a kormány és az egyház jó együttműködésének.



Kiss Attila (Fidesz-KDNP), Hajdúböszörmény polgármestere elmondta: a településen hat idősotthon vagy időseket is ellátó otthon működik mintegy háromszáz ellátottal. A hatból három idősotthon egyházi - kettő baptista, egy református - fenntartású, a most épülő intézmény lesz az első római katolikus idősotthon a városban - fűzte hozzá.



Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök az alapkő megáldása előtt azt mondta, az egyház fő célja az evangélium hirdetése, ehhez jó eszközök az intézmények, amelyek magas színvonalú működtetésével a családoknak tudnak segíteni.



A püspök bejelentette: egyházmegyéjük - a szociális államtitkárság engedélyével - az idén átveszi a debreceni Forrás lelkisegítő központot és az ahhoz tartozó intézményeket.



A hajdúböszörményi római katolikus idősotthon - amelyet Szent István király oltalmába ajánlottak - őszre készül el - hangzott el az alapkőletételi ünnepségen.

MTI