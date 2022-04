Kozma utcai fogolyzendülés

2022. április 26. 18:18

Jogerősen négy-négy év fegyházzal sújtotta a Fővárosi Ítélőtábla a Kozma utcai fogolyzendülés két vádlottját kedden kihirdetett másodfokú határozatával.

A tábla honlapján olvasható közlemény szerint az elsőfokon eljáró Fővárosi Törvényszék 2021. május 7-én mondta ki a más ügyben jogerős szabadságvesztését töltő két vádlott többszörös visszaesőkénti bűnösségét fogolyzendülésben, és ezért őket négy-négy év fegyházra ítélte azzal, hogy nem bocsáthatók feltételes szabadságra.



Az első fokú ítélet szerint három vádlott a Budapesti Fegyház és Börtön Kozma utcai objektumának egyik zárkájában töltötte jogerős szabadságvesztését.



2018. január 6-án a büntetés-végrehajtási intézet biztonsági ellenőrzést végző munkatársai kiabálást hallottak a vádlottak zárkájából, ezért felszólították őket a hangoskodás befejezésére. A biztonsági osztályvezető beszélni próbált a vádlottakkal, akik azonban azonnali átszállításukat követelték.



A három férfi időközben ágyakkal eltorlaszolta a zárkaajtót, és testüket az ágynak feszítve akadályozták annak kinyitását, ám az őrök betörték a kémlelőüvegét és könnygázt vetettek be, majd a zárkaajtó pántját lecsavarozva bejutottak a helyiségbe. A vádlottak bilincselés közben is ellenálltak.



Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére eltérő tényállásért és minősítésért, valamint hosszabb szabadságvesztésért, a vádlottak és védőik pedig részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek.



A tábla másodfokon helybenhagyta a törvényszék döntését: megállapította, hogy az első fokú bíróság perrendszerűen folytatta le az eljárást, a tényállásból okszerűen következtetett a vádlottak bűnösségére, és helyesen minősítette a cselekményt.



A tábla egyetértett az elsőfokon kiszabott, a büntetési tétel felső határához közelítő "példás" szabadságvesztéssel is, amelynek lényeges enyhítésére a vádlottak többszörösen büntetett előéletére figyelemmel nem látott lehetőséget.



A másodfokú határozat jogerős. Az ügy harmadrendű vádlottja 2020-ban elhunyt, ezért vele szemben a bíróság megszüntette az eljárást.

