Németh Zsolt: az ET különmegbízottat jelölhet ki a háború rendezéséhez

2022. április 27. 23:15

Az Európa Tanács különmegbízottat jelölhet ki az ukrajnai háború diplomáciai úton történő rendezésének elősegítése végett - jelentette ki Németh Zsolt, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén az Országgyűlés delegációjának vezetője szerdán Strasbourgban az MTI-nek adott nyilatkozatában.

A közgyűlésnek az ukrajnai háború következményével foglalkozó vitáját követően a politikus elmondta: a strasbourgi szervezet gyorsan, és egységesen reagált a háború kitörésére, ennek az egységnek a fenntartásához a különmegbízotti intézmény hatékonyan hozzájárulhat a 46 tagország közötti nézetek összehangolása révén. Németh Zsolt azt is hozzátette, hogy a konfliktusra mindenképpen diplomáciai megoldást kell találni, amelynek elősegítésére jó alkalmat szolgáltathat egy negyedik ET-csúcs, amelynek keretében a tagországok vezetői irányt mutathatnak egy új európai biztonsági rendszer megteremtéséhez.

Arra is kitért, hogy a háború nem csak diplomáciai és politikai, hanem gazdasági következményekkel is jár: Ukrajnát újjá kell építeni. Erre a nemzetközi közösségnek már most el kell kezdenie felkészülni, az ET ehhez egy újjáépítési alap létrehozását javasolja - tette hozzá Németh Zsolt.

Ugyancsak szerdán a parlamenti közgyűlés felszólította a tagországokat, hogy a lehető legnagyobb nyomást gyakorolják Oroszországra az agresszió azonnali és feltétel nélküli beszüntetése érdekében, továbbá a demokratikus világrend védelmére tett határozott lépéseket sürgetett.

A közgyűlés által elfogadott állásfoglalásban a képviselők leszögezték: Oroszország agressziója a második világháború óta a legsúlyosabb humanitárius válságot idézte elő Európában, kihívások elé állította a világ kormányait, valamint az energiaköltségek meredek emelkedéséhez és az élelmezési bizonytalansághoz vezetett.

"Az Európa Tanács és tagállamainak az orosz agresszióra adott válasza is meghatározza majd az európai történelem jövőjét" - fogalmaztak.

A közgyűlés állásfoglalásában aláhúzta: megdöbbentőnek tartja az orosz fegyveres erők által elkövetett atrocitásokat, és támogat minden olyan erőfeszítést, amelyek célja a nemzetközi emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog Oroszország általi megsértésének kivizsgálása, valamint az agresszor felelősségre vonásának garantálása".

A közgyűlés azt is javasolta, hogy az Európa Tanács erősítse meg elkötelezettségét a fehérorosz és orosz civil társadalom, az emberi jogok védelmezői, a független újságírók, és a szervezet értékeit és elveit tiszteletben tartó demokratikus erők iránt.

MTI