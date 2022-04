Szorul a hurok a Frontex körül

Jogi eljárás indult az Európai Unió határvédelmi ügynöksége, a Frontex ellen, amiért állítólag megtagadta, hogy nyilvánosságra hozzon olyan dokumentumokat, amelyek a líbiai parti őrséggel folytatott munkakapcsolatát részletezik. A keresetet a Soros György által finanszírozott Sea Watch német nem kormányzati szervezet nyújtotta be a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróságához.

A Sea Watch, amely a Földközi-tengeren keresztül szállít migránsokat Európába, azt állítja, hogy tavaly július 30-án a líbiai őrség a Frontex segítségével feltartóztatott egy csónakot, amelyen húsz bevándorló tartózkodott.

A német szervezet a vádat arra alapozza, hogy egy felderítő repülőgépe és egy mentőhajója is szemtanúja volt annak, hogy mielőtt visszaküldték Líbiába a bevándorlókat, egy Frontex-drón körözött a helyszínen, tehát az ügynökség vélhetően közreműködött a „nemzetközi jog megsértésében”.

A Frontex a közbiztonságra hivatkozva megtagad minden információt, miközben a nemzetközi jogot megsértve visszatoloncolja az embereket

– panaszolta Marie Naass, a Sea Watch érdekvédelmi képviselője.

Mindeközben az európai határvédelmi ügynökség ellen vizsgálatot indítottak azzal kapcsolatban is, hogy a görög hatóságokkal együttműködve legalább 957 menekült feltartóztatásában vett részt az Égei-tengeren 2020 márciusa és 2021 szeptembere közt – írta meg a The Guardian brit baloldali lap. A vádakat a Lighthouse Reports oknyomozó portál, a Der Spiegel német hetilap, az SRF Rundschau televízió, a Republik svájci lap, valamint a francia Le Monde napilap újságíróinak a minap bemutatott közös vizsgálata is megerősítette. Görögország és a Frontex tagadja a visszatoloncolással kapcsolatos vádakat, mondván, tisztségviselőik betartják az emberi jogi törvényeket. A nyomás azonban egyre nő Fabrice Leggeri ügyvezető igazgatón, hiszen Brüsszel befagyasztotta az egyébként 758 millió eurós költségvetésű ügynökség büdzséjének egy részét, amíg az állításokat kivizsgálják.

A Frontex elleni legújabb vádakat azt megelőzően hozták napvilágra, hogy Svájcban május 15-én tartanak népszavazást az alpesi ország és az uniós ügynökség szorosabb együttműködéséről.

2021-ben a svájci kormány 24 millió svájci frankot adományozott a Frontexnek, 2027-ig pedig 61 millió svájci frankra emelnék ezt az összeget. A referendumot azt követően tartják meg, hogy egy petícióban 62 ezer aláírást gyűjtöttek össze az ügynökség finanszírozásának csökkentése mellett.