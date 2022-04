MNB – Új emlékérme-sorozat a magyar Wolf-díjas matematikusok tiszteletére

2022. április 29. 12:34

A Magyar Nemzeti Bank új emlékérme-sorozatot indít, amely a magyar Wolf-díjas matematikusokra, illetve munkásságukra kívánja felhívni a figyelmet. A sorozat első eleme Lax Pétert, illetve életművét mutatja be, aki 35 évvel ezelőtt vette át az egyik legrangosabb nemzetközi matematikai elismerést, a matematikai Wolf-díjat. A 7 500 Ft névértékű ezüst, valamint 2000 Ft névértékű színesfém emlékérméket Horváth Andrea iparművész tervezte – jelentette a Gondolának a jegybank.

Lax Péter matematikus 1926. május 1-én született Budapesten. A matematikaprofesszor elsősorban alkalmazott matematikával foglalkozott, kutatási területei között pedig a parciális differenciálegyenletek elmélete, folyadékdinamika, számításelmélet emelkednek ki. 1987-ben a matematikai Wolf-díjjal tüntették ki az analízis és alkalmazott matematika területén elért kiemelkedő eredményeiért. 2005-ben a Nobel-díjjal egyenértékűnek tekintett Abel-díjjal ismerték el a parciális differenciálegyenletek elméletének, alkalmazásának és számítógépes megoldásainak területén végzett úttörő munkásságát.

A jelenleg is Amerikában élő Lax Péter a New York Egyetemen szerzett diplomát, és ott is dolgozott élete nagy részében. Fiatal korában számos magyar származású matematikus segítette, többek között Szegő Gábor, Erdős Pál és Neumann János. Ez volt az az időszak, amikor Neumann teljes szellemi erejével az elektronikus számítógép fejlesztésén és a hatékony numerikus módszerek kialakításán dolgozott. Mindez meghatározó hatással lehetett Lax Péterre, aki maga is a hullámszerű mozgásokat leíró egyenletek kutatója lett.

A Lax Péter tiszteletére megjelenő emlékérmék elsődleges szerepe a figyelemfelhívás, a készpénzforgalomban nem játszanak szerepet. Az ezüst és a színesfém emlékérmék érmeképei megegyeznek, csak az értékjelzésben térnek el – olvasható a Gondolához eljuttatott MNB-jelentésben.

Az emlékérmék előlapján Lax Péter életművére – az elméleti, az alkalmazott és a számítógépes matematika együttélésére – utalva, hullámzó víz és a hullámok mozgását modellező görbék ábrázolása látható. Az előlap szélén, fent, köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta, kissé jobbra, két egymás alatti sorban a „7500”, illetve a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent, középre rendezve, két egymás alatti sorban a „2022” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható.

„Lax Péter” megnevezésű emlékérmék előlapja . Ezüst emlékérme.

Az emlékérmék hátlapján Lax Péter ábrázolása látható, amint egy képzeletbeli táblára ír. A hátlap szélén, köriratban, bal oldalon a − Lax Péter kiemelkedő matematikai díjait és az odaítélés évét jelölő − „WOLF-DÍJ 1987, ABEL-DÍJ 2005” felirat, fent a „LAX PÉTER” felirat olvasható, alatta a parciális deriválás matematikai jelölése látható. A hátlap szélén, lent – az ábrázolásba illesztve – az emlékérméket tervező Horváth Andrea iparművész mesterjegye látható.

„Lax Péter” megnevezésű emlékérmék hátlapja. Ezüst emlékérme.

Mindkét emlékérme átmérője 30 mm, széle recézett. A 7 500 forintos címletű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,50 gramm. A 2000 forintos címletű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 12,50 gramm. Az ezüst emlékérméből tükörfényes (proof) kivitelben 4000, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 4000 darab készíthető.

