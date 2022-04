Öt filmet vetítenek az idei Lengyel Filmtavaszon

– Sem az ukránoknak, sem a litvánoknak nincs alapjuk arra, hogy kioktassanak minket – jelentette ki Jeszenszky Zsolt a Politikai Hobbista című műsorban a Pesti TV-n. A műsorvezető arra reagált, hogy a Nemzeti Színházban most zajló MITEM nemzetközi színházfesztiválon litván színészek több előadásukban is magyarul üzentek a közönségnek. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója úgy kommentálta az ügyet, hogy „ettől még mi mindig megmaradtunk a saját véleményünknél, és meg is maradunk”.