NB I - Magabiztos fehérvári siker Debrecenben - tabella

2022. április 30. 21:30

A MOL Fehérvár FC háromgólos győzelmet aratott a Debrecen otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójának szombati játéknapján.

A sikerükkel a negyedik helyre előrelépett vendégek sorozatban hatodik bajnokijukon maradtak veretlenek (4 győzelem és 2 döntetlen), a hazaiak pedig még nem érezhetik magukat teljes biztonságban a bennmaradással kapcsolatban.



OTP Bank Liga, 30. forduló:

Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 0-3 (0-2)



Nagyerdei Stadion, 3604 néző, v.: Vad II

gólszerzők: Nikolics N. (9.), Kodro (35.), Nego (80.)

sárga lap: Sós (20.), Baranyai (88.), illetve Nikolics N. (67.)



Debreceni VSC: Hrabina - Kusnyír (Baranyai, 73.), Pávkovics, M. Nikolics, Ferenczi J. (Korhut, 84.) - Varga J., Bényei - Sós (Bévárdi, 63.), Da. Babunski, Dzsudzsák (Bódi, 63.) - Do. Babunski (Tischler, 63.)



MOL Fehérvár: Kovács D. - Rus, Stopira, Sabanov - Nego (Lüftner, 82.), Makarenko, Dárdai P. (Ljednyev, 82.), Rúben Pinto (Zulj, 67.), Heister (Bese, 82.) - Kodro, Nikolics N. (Petrjak, 67.)



Az első félidőben sokkal veszélyesebben játszott a vendégcsapat, gyors ellentámadásaival rendre zavart okozott a debreceni kapu előtt. A gólokon kívül is volt számos helyzete, míg a túloldalon a házigazdák sokat hibáztak, körülményesek voltak, s nem is volt igazán ígéretes gólszerzési lehetőségük.

A szünet után a korábbiaknál jóval többet birtokolta a labdát a hazai csapat, de a fölénye meddőnek bizonyult, a fehérvári védelem jól teljesített. A vendégek elsősorban az eredmény tartására törekedtek, majd a hajrában Nego szemfüles fejesgóljával bebiztosították győzelmüket.

A Puskás Akadémia kétpontos előnyre tett szert az ezüstéremért folytatott harcban, miután három pontot szerzett a Mezőkövesd ellen, a Kisvárda pedig csak döntetlent ért el a Budapest Honvéd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójának szombati játéknapján.

Eredmények, OTP Bank Liga, 30. forduló::

Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 3-1

Budapest Honvéd-Kisvárda Master Good 1-1

Debreceni VSC-MOL Fehérvár FC 0-3

pénteken játszották:

Paksi FC-Ferencvárosi TC 1-2

vasárnap játsszák:

ZTE FC-MTK Budapest 14.30

Újpest FC-Gyirmót FC Győr 17.00

Az állás 1. Ferencvárosi TC 30 20 5 5 53–24 +29 65 652. Puskás Akadémia 30 14 10 6 41–31 +10 52 3. Kisvárda 30 13 11 6 45–32 +13 50 4. Mol Fehérvár 30 12 7 11 43–40 +3 43 5. Paksi FC 30 12 5 13 70–57 +13 41 6. Újpest FC 29 11 6 12 43–41 +2 39 7. Zalaegerszegi TE 29 10 9 10 38–47 –9 39 8. Mezőkövesd 30 10 7 13 35–45 –10 37 9. Debreceni VSC 30 9 8 13 43–48 –5 35 10. Budapest Honvéd 30 9 7 14 46–48 –2 34 11. Gyirmót FC Győr 29 6 9 14 27–42 – 15 27 12. MTK Budapest 29 6 8 15 19–48 –29 26

A 31. forduló programja:

május 3., kedd:

Mezőkövesd Zsóry FC-Debreceni VSC 16.30

MOL Fehérvár FC-Budapest Honvéd 18.30

május 4., szerda:

Gyirmót FC Győr-Paksi FC 16.30

MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 17.00

Ferencvárosi TC-ZTE FC 18.30

május 5., csütörtök:

Kisvárda Master Good-Újpest FC 18.00

MTI