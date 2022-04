Elbocsátják a 168 Óra teljes szerkesztőségét

2022. május 1. 00:25

Elbocsátja a 168 Óra című hetilapot eddig előállító, nagyjából 15 fős szerkesztőségi stábot a kiadó – írja a Media1.hu. A baloldalhoz köthető 168 Óra szerkesztőségének elbocsátását Milkovics Pál, a felerészben Schabi Michaeli érdekeltségében lévő Michaeli, Schwartz & Brit Media Zrt. vezérigazgatója üzleti okokkal, költségoptimalizálással magyarázta a lap érdeklődésére szombaton.

Ezt azzal indokolta, hogy a lap hosszú ideje veszteséget termel, ezért költségcsökkentésre és a működés optimalizációjára van szükség.

Megerősítette azt is, hogy az elbocsátásokat követően külső szerzőktől vásárolnának tartalmakat, szerinte ezzel drasztikusan csökkennek a kiadó költségei. A médiapiaci szaklap úgy tudja, a kiadó nem vállal garanciát arra, hogy az eddigi szerzőktől, szerkesztőktől biztosan rendelni fog olyan mennyiséget, hogy ez önmagában a szerzők megélhetését is biztosítsa. A 168 Óra eladott példányszáma az elmúlt egy évben 40 százalékkal csökkent, ami hatalmas zuhanást jelent. Március végén be is jelentették, hogy a Magyar Terjesztés-ellenőrzési Szövetség (Matesz) nem méri tovább a lap példányszámát. A Media1.hu akkor azt írta, hogy a 168 Órát 2021 harmadik negyedévében 9500 példányban nyomtatták, de szeptemberben átlagosan csak 4105 példányban tudták értékesíteni.

A kiadó néhány nappal az április 3-i választások után egy másik termékénél, a Pesti Hírlapnál is fontos döntést hozott meg. A magas nyomdai költségekre, a papírárak drasztikus emelkedésére hivatkozva úgy döntöttek, hogy a napilapos megjelenésből áttérnek a heti egyszeri megjelenésre. A Media1 szerint a hetilapos megjelenésre történt áttérés miatt a Pesti Hírlapnál is jelentős elbocsátások történtek, és a heti egyszeri megjelenés már az új szerkesztőségi struktúrában, azaz különféle külsős szerzőkkel, megrendelésekkel készül, méghozzá jóval kevesebb szerzővel állítják elő, mint amikor minden napra tartalomra volt szükség.

