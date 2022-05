12 embert fogtak el a rendőrök drogkereskedelem és -fogyasztás miatt

2022. május 1. 08:55

Kilenc helyszínen 12 embert fogtak el a rendőrök, közülük négyet kábítószer-kereskedelem, hatot -fogyasztás miatt vettek őrizetbe a héten - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vasárnap a police.hu oldalon.

A közlemény szerint egy kábítószerrel üzletelő férfiről szerzett információ alapján 2020 tavaszán kezdték a felderítést a rendőrök, akik a rajtaütéseket akkorra időzítették, amikor már az ügy minden érintettjére elegendő bizonyíték állt rendelkezésükre.

Hétfőn Budapesten egy VIII. kerületi, Futó utcai társasházban bérelt, depóztatásra használt lakást rohantak le a rendőrök, ahol egy terjesztőt és egy fogyasztót fogtak el. Nem sokkal később a Horváth Mihály téren ütöttek rajta a terjesztő barátnőjén és a társaságában lévő két férfin. A 31 éves terjesztőt és 30 éves barátnőjét a rendőrök őrizetbe vették kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt. A pár a közösen bérelt lakásban tárolta, porciózta és adta el a drogot.

Szerdán hét Pest megyei, illetve budapesti helyszínről egy 44 éves és egy 32 éves kereskedőt - őket később őrizetbe is vették -, valamint öt fogyasztót állítottak elő.

A kokain grammját 20 ezer, a speedet 3000-3500 forintra árazták be. Extasy tablettát 2500-ért lehetett kapni, a marihuána grammjáért 2500-3000 forintot kellett fizetni - közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a bevétel kereskedőnként is meghaladta a több millió forintot.

A házkutatásokon egyebek mellett pénzt, több mint egy kilogramm "zöld növényi törmeléket", 815 gramm kábítószergyanús masszát, 3600 gramm kábítószergyanús port, 147 tablettát, valamint 54 gramm "kristályos állagú anyagot" foglaltak le.

A rendőrök kezdeményezték az őrizetbe vett négy gyanúsított letartóztatását, amelyet a bíróság azóta mindegyikükre el is rendelt - írták.

MTI