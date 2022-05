A szlovén választások után egy héttel megszüntetik az árstopot

Május elsejétől megszűnik a kormány által az üzemanyagárakra kirótt árstop Szlovéniában. Szakértők szerint ennek hatására ugrásszerűen nő majd a benzin és a gázolaj ára a kutakon. Értéküket csakis a piac határozza meg. A ljubljanai kabinet még márciusban hozott döntést arról, hogy a 95-ös benzin legmagasabb kiskereskedelmi árát befagyasztják, és 1,503 euróban határozzák meg. A gázolaj árát is maximalizálták, melynek legmagasabb ára 1,541 euró lett. A korlátozások vasárnap járnak le, a B92 hírportál közlése alapján pedig nem lesznek meghosszabbítva.

A szlovén kormány értékelése szerint az árstop már betöltötte szerepét az infláció mérséklésében, a kőolajszármazékok piacán pedig jelenleg nincsenek nagyobb kilengések. Ennek ellenére maradnak a csökkentett szinten az energiahordozókra kirótt jövedéki adók.

A ljubljanai gazdasági minisztérium aláhúzta, hogy az üzemanyagok ára várhatóan Szlovéniában is annyi lesz, mint amennyi az eurózóna államaiban átlagosan. A kutak első becslése szerint a benzin ára 1,6, a gázolajé pedig 1,8 euróra ugrik napokon belül.

Szlovén sajtóértesülések szerint május elején nemcsak az üzemanyagárak nőhetnek drasztikusan, hanem a villamos energia ára is, mert megszűnik az az intézkedés is, amely megakadályozta, hogy a villanyszámlán egyéb hálózati szolgáltatásokat is felszámoljanak.

Múlt vasárnap választott Szlovénia

Nem tudott többséget szerezni a múlt vasárnapi parlamenti választásokon a Janez Jansa miniszterelnök vezette jobboldali Szlovén Demokrata Párt. A voksolást a Robert Golob által vezetett, újonnan alapított balközép Szabadság Mozgalom nyerte. Golob a választások éjszakáján nem tudott párttársaival ünnepelni, hiszen pozitív lett a koronavírustesztje. Egy videóüzenetben azt mondta a támogatóinak, keményen fognak dolgozni, hogy igazolják a bizalmat.

Hat nappal a voksolást követően úgy tűnik, lesz is mit bizonyítani a hatalomra került ökopártnak, hiszen a volt jugoszláv tagköztársaságban is elszabadulhatnak az árak.

Magyarországon marad az árstop

A magyar kormány két hónappal meghosszabbította az alapvető élelmiszerekre és az üzemanyagokra vonatkozó árstopot, jelentette be a héten Orbán Viktor miniszterelnök. A magyar miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: egész Európában emelkednek az árak, ennek elsődleges oka pedig a háború.

„Amíg a háború nem ér véget, addig az árak nőni fognak” – vetítette előre Orbán Viktor. Elmondta, hogy éppen emiatt a kormány szerdai ülésén foglalkozott az üzemanyagárak és az élelmiszerárak kérdésével, és arra jutottak, hogy nem nézhetik tétlenül az áremelkedéseket. Magyarországon 479 forintba kerül a gázolaj és a 95-ös benzin. Ez az összeg 1,27 eurónak felel meg.

Szerbiában emelkedett az üzemanyag ára

Szerbiában is korlátozásokat vezetett be a kormány az üzemanyagárak mérséklésére. Ennek részeként a külső körülményeket is figyelembe véve minden pénteken 15 órától lép életbe a következő egy hétre érvényes fogyasztói ár. Legutóbb nagyot ugrott a benzin és a gázolaj ára is. Mindkettő nagyjából 10 dinárral, azaz csaknem 10 eurócenttel drágult, így a 95-ös benzin literje 184 dinárba, az eurodízel literje pedig legfeljebb 206 dinárba kerül jövő péntekig, amikor is a kereskedelmi minisztérium új árakat tesz közzé.

Ez azt jelenti, hogy 1,56 euróba kerül Szerbiában a benzin literje, míg a gázolajé 1,75 euró. A határ menti lakosságnak így megéri pár kilométert autózni és inkább Magyarországon tankolni. Ötven liter, azaz egytartálynyi benzin esetében akár 15 eurót is spórolhatnak az ügyeskedők.