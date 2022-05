Hadházy 30 milliós „napidíjért” járt be a parlamentbe

2022. május 1. 21:55

„Nincs semmi különleges abban, ha Hadházy Ákos holnap nem megy be a Parlamentbe, ugyanis az elmúlt négy évben sem látogatta gyakran a munkahelyét” – erről cikkezett a hétvégén a Magyar Nemzet. A lap azt írta: a most véget érő négyéves ciklusban mindössze háromszor szólalt fel a baloldali politikus a parlamentben. Az elmúlt egy évben pedig csupán kétszer ment be dolgozni az Országházba. Ha ezt a teljesítményt az egyéves juttatásához mérjük, akkor elmondható, hogy Hadházy Ákos minden egyes belépése több mint harminc millió forintjába került az adófizetőknek – közölte az M1 Híradója.

Nem veszi fel a képviselői mandátumát a parlament alakuló ülésén Hadházy Ákos – ezt az LMP listájáról bejutott képviselő még 2018. május 2-án, a HírTV Egyenes beszéd című műsorában mondta, amit Kálmán Olga vezetett. Hadházy azzal érvelt, hogy az akkori Országgyűlés illegitim.

„Dilemmának kell lenni ma egy ellenzéki politikusnak, hogy egy illegitim parlamentbe, amelyik nem legitim, tehát ez a parlament nem legitim, egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal” – fogalmazott Hadházy Ákos.

Az időközben Gyurcsány-párti politikussá előlépett műsorvezető ekkor többször is visszakérdezett a baloldali politikus terveit illetően. Végül – 1 perc 42 másodperc leforgása alatt – Hadházy Ákos megtört és bevallotta: mégis képviselő lesz, mégpedig önös érdektől vezérelve.

„Nagy valószínűséggel fel fogom venni a mandátumot, ez sajnos egyéni érdek, ezt be kell vallani, hogy amiatt is, hogy ez némi védettséget ad az embernek” – jelentette ki.

„Hadházy Ákos kivételével minden képviselő letette az esküt” – írta meg négy éve a 444. A Soros-féle portál ezt követően azzal hergelte olvasóit, hogy míg az ülésteremben ünnepelnek, addig az LMP-s politikus akár már kordont is bonthat a Kossuth téri tüntetésen.

Egy hirtelen jött jégeső azonban véget vetett a megmozdulásnak. Hadházy Ákos pedig napokkal később teátrális mozdulatok kíséretében mentegette politikai hitvallását a képviselőségéről.

A Magyar Nemzet úgy tudja: 2018. május 1-e és 2022. április 30-a között Hadházy Ákosnak bruttó 48 millió forintnyi tiszteletdíjat bérszámfejtett az Országgyűlés Hivatala. A képviselő ugyanakkor – az adatok szerint – az elmúlt négy évben mindössze három alkalommal emelkedett szólásra az ország házában.

„Nagy örömmel hallom, hogy a legfontosabb szövetségesem úgy döntött, és egy nagyon fontos és egy nagyon jó döntést hozott meg azzal, hogy nem megy el a Parlament nyitó ülésére, ennek nagyon fontos szimbolikus jelentősége van” – mondta Hadházy.

Hadházy Ákos – aki bár az elmúlt években független képviselő volt, de legutóbb már a Momentum kegyeit kereste –, most megismétli a négy évvel ezelőtti forgatókönyvét.

Újfent arra buzdította szövetségeseit, hogy maradjanak távol a Parlament alakuló ülésétől, sőt bizottsági helyeket se vállaljanak.

A Mediaworks Hírcentruma szombaton ezzel kapcsolatban megírta: országgyűlési képviselőként Hadházy csak az elmúlt egy évben majdnem bruttó 15 millió forintos tiszteletdíjra volt jogosult.

A Magyar Nemzet információi szerint pedig 2021 májusa és 2022 áprilisa között a baloldal botrányembere az illetmény mellett további ötvenmillió forintos keretet is felhasználhatott, vagyis Hadházy működését a mögöttünk hagyott tizenkét hónapban összesen 65 millió forinttal finanszírozták az adófizetők, miközben csak kétszer ment be az Országházba, vagyis a munkahelyére.

A lap hozzáteszi: ha innen nézzük, több mint harmincmillió forintba került minden olyan alkalom, amikor Hadházy belépett a Parlament épületébe.

hirado.hu