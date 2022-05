Csak a Mi Hazánk és a Munkáspárt tartott pártrendezvényt május 1-jén

2022. május 2. 00:25

Idén csak a Munkáspárt és a Mi Hazánk Mozgalom tartott pártrendezvényt május elsején. Az egyesült ellenzék négy politikusa a Városligetben, a Magyar Szakszervezeti Szövetség sátrában vett részt a majálison. A DK-s Kordás László szerint az idei egy különleges május elseje, a választások után most nincs mit ünnepelni, az MSZP-s Komjáthi Imre pedig úgy látja, a helyi közösségek megerősítése a legfontosabb.

Felvonulással egybekötött rendezvényt tartott május elsején a Munkáspárt. A résztvevők a Kodály köröndről vonultak a Honvédelmi Minisztérium elé, ahol a háború ellen tiltakoztak. Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke elmondta: „úgy érezzük, hogy a munkásoknak, a dolgozóknak meg kell mutatniuk, hogy van erejük, meg kell mutatni a magyarországi nagytőkével szemben, a külföldi nagytőkével szemben, de üzennünk kell a kormánynak, a megerősített kormánynak is: ne felejtse el, hogy mi itt vagyunk.”

A Mi Hazánk idén is az óbudai Hajógyári-szigeten tartott rendezvényt, amelyet Magyarország legnagyobb majálisaként hirdettek. Itt Toroczkai László arról beszélt: unortodox párt lesznek a parlamentben. A párt elnöke kijelentette: „ha bár melyik más párt a hazának, a nemzetnek hasznos törvényjavaslatot benyújt, nem érdekel engem, hogy milyen a pártérdek, egy dolog fog számítani: mi a haza, mi a magyarság érdeke, és támogatni fogjuk.”

Az egyesült ellenzék pártjai idén nem tartottak önálló majálist. A Városligetben azonban a Magyar Szakszervezeti Szövetség sátrában azonban jelen volt az LMP, a Momentum, az MSZP és a DK egy-egy politikusa. Kordás László szerint ez egy különleges május elseje. Úgy fogalmazott: „most a választás után nyilvánvalóan nincsen mit ünnepelni, most mindenki azzal foglalkozik, hogy értékelje a helyzetet, a kialakult feladatokat újragondolja, és ehhez képest természetesen a következő időszakban a parlamenti munkával fogunk foglalkozni."

Komjáthi Imre szerint vannak rendezvényeik vidéken, szűkebb környezetben, most ugyanis úgy gondolják, hogy a helyi közösségek megerősítése a legfontosabb, ott vannak jelen a politikusaik. Az MSZP megválasztott országgyűlési képviselője arról beszélt: „munkát, kenyeret, tisztességes béreket – a Magyar Szocialista Párt eddig is ezt képviselte, ezután is ezt fogja, továbbra is az a célunk, hogy a munkavállalókat képviseljük, hogy gyakorlatilag jólétet teremtsünk és tiszteletet követlejünk azoknak az embereknek, akik ezt az országot a hátukon viszik.”

Az ISZOMM közleményt adott ki, azt írták: hármas ünnepként tekintenek május elsejére, a munkások hagyományos akciónapján gondolnak az édesanyákra, és megemlékeznek arról is, hogy Magyarország pontosan 18 éve csatlakozott az Európai Unióhoz.

atv.hu