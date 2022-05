Felmentést kaphat az orosz energiaembargó alól Magyarország

2022. május 2. 12:57

Ahogy arról korábban Infostart is beszámolt, a német Zweites Deutsches Fernsehen szerint három uniós ország is visszavonta a vétóját az Európai Unió hatodik szankciós csomagjával kapcsolatban, ami magába foglalja az orosz olaj- és gázembargót. Az ZDF értesülésére Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebook-oldalán azt írta: „a magyar álláspont az olaj- és gázembargó esetében nem változott: nem támogatjuk!”

Közben a Reuters úgy értesült, hogy az Európai Bizottság Magyarországot és Szlovákiát is felmentheti a most előkészítés alatt álló orosz olajembargótól, figyelembe véve, hogy a két ország mennyire függ az orosz energiától, írja az Index. A londoni székhelyű hírügynökség úgy tudja, hogy a bizottság kedden fejezheti be a következő, egyben hatodik uniós szankciócsomagot az Oroszországgal szemben az ukrajnai lépései miatt, amely magába foglalná az orosz olaj felvásárlásának tilalmát is, amelynek exportja Moszkva bevételeinek jelentős forrása.

„A 27 tagú Európai Unió egységességének megőrzése érdekében a bizottság mentességet vagy hosszú átmeneti időszakot ajánlhat Szlovákiának és Magyarországnak” – fogalmazott a Reutersnek az egyik illetékes. Kiemelik továbbá, hogy az olajembargót vélhetően fokozatosan vezetik be, és valószínűleg csak a jövő év elejétől fog teljes mértékben érvénybe lépni. Az Index emlékeztet, hogy Oroszország nyersolaj- és kőolajtermék-exportjának csaknem fele Európába összpontosul.

