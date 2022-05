Szilárd nemzeti parlament alakult

2022. május 2. 15:44

A hagyományokhoz illő ünnepélyes hangulatban megalakult a rendszerváltoztatás utáni kilencedik demokratikusan választott országgyűlés, amelyben a nemzeti oldal a kétharmadnál is nagyobb többségével példa nélküli politikai stabilitást biztosít Magyarország számára a mostani, veszélyekkel teli korszakban – emelte ki Deák Dániel a legújabb videóelemzésében.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette: a baloldalon többen is teljesen bojkottálni akarták az alakuló ülést, azonban rájöttek, hogy ezzel csak még inkább nevetségessé tennék magukat, így végül a botránypolitikus Hadházy Ákoson kívül mindegyik ellenzéki képviselő letette az esküt és csak azt követően távozott az ülésteremből három ellenzéki párt frakciója. Az elemző hangsúlyozta: a parlament várhatóan két hét múlva választja meg Orbán Viktort miniszterelnöknek, aki május végére állíthatja fel az ötödik kormányát. Ezzel kapcsolatosan megjegyezte: most valamivel lassabban megy a kormányalakítási folyamat, mint 4 évvel ezelőtt, aminek az lehet az oka, hogy a miniszterelnök mindenképpen egy olyan kormányt szeretne létrehozni, amelyik képes megbirkózni azokkal a kihívásokkal, amelyekkel ezekben a veszélyekkel teli években szembesül.

„Több órás, ünnepélyes hangulatú alakuló ülésen felállt a rendszerváltoztatás utáni kilencedik, szabadon és demokratikusan választott országgyűlés, amelyben a nemzeti Fidesz-KDNP kétharmadnál is nagyobb parlamenti aránnyal rendelkezik” – emelte ki Deák Dániel, hozzátéve: a globalista politikai erők aránya tovább csökkent az elmúlt négy évhez képest, így a mostani ciklusban az eddigieknél is szilárdabb, nemzeti elköteleződésű parlamentje lesz Magyarországnak.

Ez azért rendkívül fontos az elemző szerint, hiszen a mostani veszélyekkel teli időszakban a nemzeti érdekek totális képviseletére van szükség, elég csak a brüsszeli szankciós politikára gondolni, amelyben el kell kerülni, hogy Magyarország létérdekei sérüljenek.

A baloldal jól láthatóan romokban van, egy hónappal a parlamenti választás után még mindig nem dolgozták fel a történelmi vereségüket, ráadásul tovább romlottak a pozícióik a parlamenten belül – folytatta az elemző.

Kiemelte: a múlt héten még a parlamenti bizottsági helyek szétosztásán is összevesztek, végül Gyurcsány Ferencnek kellett rendet tennie, aki több vezető politikussal is egyeztetett, köztük Fekete-Győr Andrással is, aki a Momentum frakcióvezetője lesz. Vélhetően Gyurcsány célja ebben a négy évben az lesz, hogy létrehozza az MSZP-SZDSZ-koalíció új verzióját, a DK-Momentum-koalíciót, amelybe beolvasztanák a ma még létező, mérhetetlen kispártokat is. Így a mostani ciklusban is egymással veszekedő baloldali pártokat láthatunk majd – tette hozzá.

Jól példázza a baloldal kormányzásképtelenségét és szétesettségét, hogy hosszú heteken keresztül vitatkoztak azon is, hogy beüljenek-e a parlamentbe. Még az elmúlt napokban is úgy tűnt, hogy a Momentum mellett több párt sem vesz majd részt az alakuló ülésen, de végül belátták, hogy egy ilyen akcióval csak még nevetségesebbé tennék magukat – jegyezte meg Deák Dániel, aki kiemelte: egyedül a botránypolitikus Hadházy Ákos bojkottálta teljesen az alakuló ülést. A már számos pártot megjáró politikus rekord idő alatt veszett össze a legújabb pártjával, már az alakuló ülés előtt kívül találta magát a Momentum frakcióján, annak végül nem lesz a tagja.

MTI