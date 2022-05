Csak Jakab Péter nem gratulált Kövér Lászlónak

Jakab Péter az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Bár a jelen lévő frakcióvezetők mindegyike megtisztelte Kövér Lászlót, a tíz képviselőből álló Jobbik-frakció vezetője nem volt hajlandó gratulálni az újraválasztott házelnöknek – hívta fel a figyelmet a Mandiner.hu.

Miképpen a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hétfőn megalakult az új Országgyűlés, amelynek képviselői az eskütétel után, titkos szavazással Kövér Lászlót választották házelnökké. A régi-új házelnöknek először Áder János köztársasági elnök gratulált, majd Orbán Viktor és Semjén Zsolt következett.

Az ellenzéki oldalról Ungár Péter (LMP), Tóth Bertalan (MSZP) és Toroczkai László (Mi Hazánk) is gratulált az Országgyűlés újraválasztott elnökének. Jakab Péter azonban maga helyett az egyik képviselőjét, Lukács Lászlót küldte ki, hogy gratuláljon Kövér Lászlónak.

Kövér László újraválasztása után kiosztották a parlamenti pozíciókat is: Jakab István, Lezsák Sándor, Latorcai János kormánypárti jelöltek mellett Oláh Lajos DK-s politikust is nagy többséggel (több mint 180 szavazattal) választották meg az Országgyűlés alelnökeinek. Dúró Dóra is alelnök lesz, rá 154-en szavaztak, Hende Csabát pedig a törvényalkotásért felelős alelnöknek választották meg. Az Országgyűlés jegyzőjének választották Gelencsér Attilát (Fidesz), Szűcs Lajost (Fidesz), Tiba Istvánt (Fidesz), Vinnai Győzőt (Fidesz), Aradszki Andrást (KDNP), Földi Lászlót (KDNP), Móring József Attilát (KDNP), Z. Kárpát Dánielt (Jobbik), Hiszékeny Dezsőt (MSZP), Szabó Sándort (MSZP), Dócs Dávidot (Mi Hazánk), valamint Bakos Bernadettet (LMP).

Ezt követően Koncz Zsófia, az Országgyűlés korjegyzője bejelentette a parlamenti frakciók megalakulását. A legnagyobb a 117 fős Fidesz-frakció Kocsis Máté vezetésével, a KDNP 18 fős frakciót alakított, aminek az élén Simicskó István áll. A Demokratikus Koalíció 15 fős frakcióját Gyurcsány Ferenc vezeti, továbbá tíz képviselőből álló Jobbik-frakció alakult Jakab Péter vezetésével, tízfős frakciót alakított a Momentum és az MSZP is, akik Fekete-Győr Andrást, illetve Tóth Bertalant választották frakcióvezetőnek. Hat-hat főből áll a Mi Hazánk Mozgalom és a Párbeszéd képviselőcsoportja, élükön Toroczkai Lászlóval és Tordai Bencével, míg az LMP ötfős frakcióját Ungár Péter vezeti.