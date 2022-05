A pápa moszkvai találkozási lehetőséget kért Putyintól

2022. május 3. 11:19

Ferenc pápa moszkvai találkozási lehetőséget kért Vlagyimir Putyin orosz elnöktől az ukrajnai háború miatt – derült ki a Corriere della Sera című olasz napilap kedden megjelent interjújából, amelyet a katolikus egyházfővel készített. Ferenc pápa a háború kezdetén felkereste az orosz nagykövetséget, hogy magyarázatot kérjen, és felszólítsa Moszkvát a harcok befejezésére. Három héttel később Pietro Parolin bíborossal, a vatikáni diplomácia vezetőjével azt üzente Putyinnak, hogy szeretné meglátogatni őt Moszkvában.

A pápa elmondta: bár ajánlata továbbra is él, még nem kapott választ, és attól tart, hogy Putyin most nem is akar vele találkozni. Azzal a céllal utazott volna Moszkvába, hogy kísérletet tegyen a háború leállítására.

A katolikus egyházfő leszögezte: egyelőre nem megy Kijevbe, mert először Moszkvába kell mennie, és Putyinnal kell találkoznia. Ferenc pápa attól tart, hogy az orosz elnök nem fog megállni.

mandiner.hu