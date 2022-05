Megjelent magyarul Mike Krzizewski könyve

2022. május 3. 13:39

Eredeti kiadása után több mint húsz évvel magyarul is megjelent minden idők legsikeresebb férfi vonalon dolgozó kosárlabdaedzőjének, Mike Krzizewskinek a könyve, a Vezetni szívvel-lélekkel.

Krzizewski – brustingbackets.com

A közel 300 oldalas művet kedden, a Testnevelési Egyetem alig féléve felújított könyvtárában mutatták be Sterbenz Tamás, a TE rektora, bátyja, a kötetet fordító Sterbenz László, valamint Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabdázók Szövetségének elnöke, Sáfár Sándor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a sportakadémiák működésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosa, illetve a magyar kiadás jogtulajdonosának, a Soproni Darazsak Sportakadémiának a vezetői.

Sterbenz – bball1.hu



A Duke Egyetem vezetőedzői posztjától 42 év, illetve öt bajnoki cím után áprilisban elköszönt "K edző", aki szövetségi kapitányként három olimpiát nyert az amerikai válogatottal, 2000-ben írta meg a könyvet, amely edzői filozófiáját, módszertanát mutatja be a csapat egy szezonján keresztül.

Szalay – nemzetisport.hu

"Fontos, hogy mindenkihez, de legfőképp az edzőkhöz eljusson ez a könyv" - mondta Sterbenz Tamás.



Az MKOSZ korábbi főtitkára, egykori vezetőedző hozzátette, több mint húsz éve olvasta először a kötetet, amit olyannyira fontos műnek tart, hogy a magyar megjelenés után kezdeményezni fogja a TE-n, kerüljön be a kötelező irodalmak közé az edzői képzésen résztvevők számára, nem csupán a kosárlabdázóknál, hanem más sporttágaknál is. A rektor az MTI-nek elmondta, véleménye szerint a kosárlabdán és más csapatsportágakon túl az egyéni sportokkal foglalkozó trénerek számára is hasznos lehet a könyv, mely a napi életvezetésben, így más mellett a rektori munkájában is segítségére van.

Krzyzewski könyve angolul – libristo.hu

Szalay Ferenc, az MKOSZ vezetője külön kiemelte, hogy - a soproniak hathatós együttműködésének köszönhetően - akkor jelenthetett meg a könyv, amikor a soproni női csapat feljutott Európa tetejére az Euroliga megnyerésével. Az elnök felidézte, hogy a szövetségben éppen Sterbenz Tamás - még főtitkárként - dolgozta ki azt a szakmai programot, mellyel sikerült emelkedő pályára állítani a sportágat Magyarországon, s melynek hosszútávú eredménye ez a könyv is.

Sáfár Sándor miniszteri biztos többek között azt emelte ki, hogy a kötet megjelenésében fontos szerepet játszott az utánpótlásnevelési struktúra tetején álló, Rátgéber László vezette Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ, amelytől a jövőben futószalagon várhatóak majd a szakmai anyagok, könyvek, tanulmányok.



Sterbenz László, a Soproni KC szakmai igazgatója elmondta, a fordítói munkát segítette, hogy azonosulni tudott a könyv tartalmával. Egyúttal ő is hangsúlyozta, hogy nem csupán a kosárlabdaedzőknek érdemes elolvasni és végiggondolni az abban leírtakat, hanem más sportágakban dolgozó trénereknek is.



A közel 300 oldalas kötetet a Testnevelési Egyetemen árusítják majd.



MTI