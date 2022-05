A képviselői mentelmi jog eltörlését kezdeményezte a Mi Hazánk

2022. május 3. 14:03

A képviselői mentelmi jog eltörlését kezdeményezte a Mi Hazánk - közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Novák Előd országgyűlési képviselő, a párt alelnöke.

Közölte: az erről szóló alaptörvény-módosítással a "politikusbűnözést" szorítanák vissza egy "idejétmúlt politikusi privilégium" megszüntetésével, mert szerintük elfogadhatatlan, hogy a törvény előtti egyenlőséget megsértve egyeseknek "jár a politikusi felelőtlenség".



Szólt arról is: frakciójuk mind a hat tagja aláírta azt - a szintén hétfőn, a parlament alakuló ülésének napján benyújtott - törvényjavaslatot, amellyel "a lassan már örökös veszélyhelyzetnek" vetnének véget. Hangsúlyozta, pártja régóta követeli e lépés megtételét, amit az alacsony járványügyi mutatók is igazolnak.



Novák Előd szerint az is elfogadhatatlan, hogy a kormány "az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háborúra" hivatkozva tartaná fenn Magyarországon a rendkívüli jogrendet. A Mi Hazánk képviselőcsoportja nem támogatja majd a törvényhozásban az alaptörvény ilyen tartalmú módosítását - bocsátotta előre, megjegyezve, inkább azt a kormányhatározatot kellene visszavonni, amelyik külföldi harccsoportokat engedett be Magyarországra.



Míg a többi párt a parlamenti tisztségek elosztásával van elfoglalva és egymással marakodik, a Mi Hazánk megkezdte az országgyűlési munkát - mondta az ellenzéki politikus, jelezve, hogy két előterjesztésük e ciklus első két törvénymódosítási javaslata.

MTI