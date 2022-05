A Budapesti Gazdasági Egyetem a felsőoktatás megújításának nyertese

2022. május 3. 14:23

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) a felsőoktatás megújításának nyertese - hangoztatta az innovációs és technológiai miniszter az egyetem új központi könyvtárának és hallgatói központjának keddi bokrétaünnepén, Budapesten.

Az elmúlt évek az egyetemi fejlesztésekről szóltak: két év alatt 21 korábbi állami intézmény - köztük a BGE - került más fenntartási struktúrába; a modellváltás nemcsak a működés egyszerűsítését jelentette, hanem másfajta finanszírozási rendszert is, aminek abszolút nyertese a BGE, amelynek négyszeresére nőtt a támogatása - mondta Palkovics László.



Megjegyezte, az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően egyre több magyar egyetem kerül a világ ezer legjobb felsőoktatási intézménye közé.



Kitért arra is: idén a GDP 2 százalékát fordítják a felsőoktatási intézményekre, emellett 2700 milliárd forintot fordítanak egyetemfejlesztésre, és átalakították a magyar innovációs és kutatási ökoszisztémát is.



A miniszter örömét fejezte ki, hogy egy év alatt elkészült az épület legmagasabb pontja. Hozzátette: az épület mindenfajta olyan funkciót tartalmazni fog, ami ahhoz szükséges, hogy az egyetemi órán kívüli időt a hallgatók minőségi körülmények között tudják eltölteni. Az épület jól szimbolizálja az elmúlt nyolc év felsőoktatási politikáját - mondta Palkovics László.



Heidrich Balázs rektor arról beszélt, az egyetemnek 18 ezer hallgatója van, a legnagyobb gazdasági képzőhely, a Pénzügyi és Számviteli Kar pedig - amelynek a hallgatói központja épül - Magyarország legnépszerűbb kara, ide jelentkeznek a legtöbben, és ide veszik fel a legtöbb hallgatót.



Mint mondta, régi adósságot törlesztenek az új hallgatói központtal és könyvtárral. A fizikai térnek, amelynek az építése közlése szerint "nagyon jól áll", akkor lesz értelme, ha szellemi, közösségi tartalommal is megtelik.



Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár azt mondta, a könyvtárak feladatai az elmúlt időszakban szélesedtek, sokrétűbbek lettek. Napjainkban egyre fontosabbá válik, hogy az emberek olyan képességeket tudjanak elsajátítani, amelyek segítségével megfelelően tudják felhasználni, saját hasznukra fordítani az elérhető információk áradatát, és ebben a könyvtárak releváns és megbízható segítséget tudnak nyújtani - fogalmazott.



Emlékeztetett: tavaly májusban döntött a kormány arról, hogy támogatja a BGE központi könyvtárának és hallgatói központjának fejlesztését. Az állami tulajdonú beruházási ügynökség által megvalósítandó, több mint ötmilliárd forint értékű beruházás célja, hogy 21. századi elvárásoknak megfelelő multifunkcionális létesítmény készüljön el - mondta.



Hozzátette: a nemzetközi trendekhez illeszkedve modern közössági tereket létesítenek, amelyek oktatási, tanulási, kutatási és kulturális tevékenységek mellett kikapcsolódásra, feltöltődésre is lehetőséget fognak biztosítani; idén ősszel a hallgatók, oktatók, kutatók birtokba vehetik a nemzetközi szinten is versenyképes, inspiráló épületet.



Az államtitkár közölte, a következő években több ezer milliárd forintos beruházást terveznek. Kiemelte az állami beruházások multiplikátor hatását: munkahely-teremtéssel, az infrastruktúra javításával, a közszolgáltatások színvonalának emelésével meghatározó mértékben járulnak hozzá a gazdaság fejlődéséhez.



Az ünnepség végén Palkovics László, Heidrich Balázs, Juhász Roland és Sztankov Attila, az építő Laterex Építő Zrt. elnök-vezérigazgatója közösen feldíszített egy babérmeggyfát, amit feljuttattak az épület tetejére.

MTI