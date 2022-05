Orosz külügy: az izraeli kormány az antiszemitizmust támogatja Ukrajnában

2022. május 3. 17:54

Jair Lapid izraeli külügyminiszter "történelmietlen" kijelentései nagymértékben magyarázzák az izraeli hatóságoknak "a kijevi neonáci rezsimet támogató irányvonalát" - állította az orosz külügyminisztérium a kedden a Twitteren megjelent kommentárjában.

Az orosz diplomáciai tárca arra reagált, hogy hétfőn az izraeli külügyminisztériumba bekérették Oroszország nagykövetét Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek a Mediaset olasz tévétársaságnak adott interjúja miatt, amelyben az állította, hogy Adolf Hitler náci diktátor részben zsidó származású volt. Lavrov a nyilatkozatban arra az elterjedt érvelésre reflektálva, hogy Ukrajnában nem lehet nácizmus, mert az államelnök, Volodimir Zelenszkij zsidó származású, így érvelt:



"Ha jól emlékszem - félek, hogy tévedek -, de szerintem Hitlerben is volt zsidó vér. Ez abszolút semmit sem jelent. És már régóta azt halljuk, ahogy a bölcs zsidó nép azt mondja, hogy a legvérmesebb antiszemiták rendszerint zsidók. +Nincsen család fekete bárány nélkül+, mondják minálunk."



"Ez egy megbocsáthatatlan, botrányos kijelentés, szörnyű történelmi tévedés, és bocsánatkérést várunk"- írta hétfőn a Twitteren Lapid, aki személyesen nem volt jelen a nagykövettel az általa vezetett tárcánál lefolytatott eszmecserén.



"A zsidók nem öngyilkosok lettek a holokausztban. A nagyapámat nem a zsidók ölték meg, hanem a nácik. Azt mondani, hogy Hitler zsidó származású, olyan, mintha azt mondanánk, hogy a zsidók magukat gyilkolták a holokausztban. A holokauszt ügyeiben nem vagyunk elnézők" - tette hozzá az izraeli külügyminiszter.



Az orosz diplomáciai tárca keddi állásfoglalása szerint "nemcsak tarthatatlan, hanem ravasz is" az érvelés, amely az államfő érvelésére hivatkozva kizárja, hogy Ukrajnában lennének neonácik. A dokumentum szerzői sajnálattal mutattak rá, hogy a történelem "ismer tragikus példákat a zsidók és a nácik együttműködésére", de amíg egyesek kénytelenek voltak erre, addig "a származásával takarózó" Zelenszkij "ezt teljesen tudatosan és teljesen önként" teszi, fedezve vele a " neonácikat, a népe hóhérainak szellemi és vér szerinti örököseit".



Emellett, mint írták, "az elnök zsidó származása nem jelent garanciát arra, hogy megvédi az országban burjánzó neonácizmustól", mert a szintén zsidó gyökerű Egils Levits lett államfő is "sikeresen nyújt fedezéket" a Waffen SS rehabilitációjának hazájában.





Egils Levits – balticword.com

"Lapid és kabinetje nem látja ezt? Mint ahogy cinikusan semmibe veszik a járványt is, amely elpusztítja és meggyalázza a világ népeinek valódi igazai - a Vörös Hadsereg holokausztot megállító és a zsidó világot megmentői - emlékműveit" - hangsúlyozta a minisztérium.



"Amit Lapid és kabinetje nem lát, az az, hogy Zelenszkij egyszerűen +bevégezi+ a Martin Niemöller német lelkész által leírt forgatókönyvet.

Martin Niemöller – christianitytoday.com

Ukrajnában 2014-ben először a kommunistákért jöttek, aztán a szocialistákért, majd az egész +civilizált+ világ hallgatott, amikor az oroszokat "törölték el" Ukrajnában" - mutatott rá a dokumentum.



Az orosz külügyminisztérium szerint mindennapi antiszemitizmust és nácizmust nemhogy elfojtanák, hanem táplálják is Ukrajnában, annak ellenére, hogy létezik ott egy, az antiszemitizmus megelőzéséről és az ellene való fellépésről rendelkező törvény, amelyet 2020-ban írt alá Zelenszkij. A jogszabály normái a tárca szerint nem hatékonyak, a hatóságok és a bűnüldöző szervek pedig eltűrik a "banderista" felvonulásokon elhangzó zsidóellenes kiabálásokat. Az efféle "államépítés" az orosz diplomácia szerint különösen erkölcstelen egy olyan országban, amely 1,5 millió zsidót veszített el a holokauszt során, és amely fővárosának területén áll Babij Jar áldozatainak emlékműve.



Az orosz külügyminisztérium emlékeztetett rá, hogy az ukrán nacionalista pártok már közvetlenül a Szovjetunió összeomlása után kezdték előmozdítani antiszemita programjukat, de a 2014-es puccs után az ukrajnai antiszemitizmus "felvirágzott". Naftali Bennett izraeli diaszpórakapcsolatokért felelős miniszter (jelenlegi kormányfő) 2017-es jelentése szerint Ukrajnában megsokszorozódott az antiszemita incidensek száma, a múzeumokban, zsinagógákban és emlékművekben többtucatnyi vandál cselekedetet követtek el.



Ukrajna az orosz diplomáciai tárca szerint az élre került volt a szovjet országok között az antiszemita incidensek számát tekintve, amely egyes publikációk szerint több mint az összes többi volt területen együttvéve. A tavalyi hanuka zsidó ünnepen neonácik meggyaláztak egy menórát Kijevben, Mikolajivban pedig antiszemiták elvágták a hanukai lámpafüzért.



A moszkvai minisztérium hangsúlyozta, hogy Ukrajnában a romákat is gyakran üldözik etnikai származásuk miatt, és ezt is legfeljebb "pitiáner huliganizmusnak" szokták minősíteni.



Az állásfoglalás nem tért ki arra, hogy Lavrov nyilatkozatát hétfőn az izraeli kormányfő is elítélte. "Az ilyen hazugságoknak az a célja, hogy magukat a zsidókat vádolják meg a történelem legszörnyűbb bűneivel, amelyeket ellenük követtek el, ezzel felmentve a felelősség alól az elnyomókat"- mondta Naftali Bennett az orosz külügyminiszter kijelentéséről.



MTI