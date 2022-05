A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

2022. május 3. 19:41

A keresztény a legüldözöttebb vallás világszerte. A keresztény Európának felelőssége és kötelessége kiállni a hitük miatt üldözött keresztények mellett.

Gál Kinga hangsúlyozta: a balliberális többség indítványai révén az Európai Parlament a vallási kisebbségekről újra gender-, LMBTI- és abortuszkérdéseket tárgyal, s ezzel fontos lehetőséget hagy ki arra vonatkozóan, hogy felhívja a figyelmet a keresztényüldözés súlyos problémáira. A vallási kisebbségek üldözéséről készült jelentés plenáris vitára előterjesztett szövege egyetlen helyen sem említi a keresztényüldözést, pedig - meghaladva immár a 360 milliót - tovább emelkedik azoknak a keresztényeknek a száma, akik nagyfokú üldözés vagy hátrányos megkülönböztetés áldozatai - közölte.

A hagyomány vagy a közerkölcs védelme semmilyen esetben sem lehet ellentétes az államok számára előírt nemzetközi emberi jogi rendelkezésekkel - foglaltak állást az Európai Parlament (EP) képviselői az EP strasbourgi plenáris ülésén a kisebbségek meggyőződésen vagy valláson alapuló üldözésével kapcsolatban kedden elfogadott jelentésükben.

Az elfogadott jelentés azt is kimondta, hogy az Európai Parlament elítéli az egyének elleni, nemen vagy szexuális irányultságon alapuló erőszakot, üldöztetést, kényszerítést és megkülönböztetést vagy az ezekre való uszítást a vallási vezetők részéről is, illetve vallási vagy meggyőződési indítékok alapján.



Az EP-képviselők a jelentésben egyebek mellett kiemelték, hogy a gondolat, a meggyőződés és a vallás szabadságához való jog magában foglalja az arra való jogot is, hogy a gondolatszabadság vagy a művészi alkotás legitim kifejezéseként kritikus vagy szatirikus véleményt nyilvánítsanak a vallásokról és a vallási hatóságokról.



Az Európai Parlament a szöveg szerint mély aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a meggyőződéssel vagy vallással való visszaélést olyan diszkriminatív politikák, büntető törvények és korlátozások bevezetésére alkalmazzák, amelyek ellentétesek, illetve aláássák az LMBTI-személyek, a nők és a lányok jogait. Elítélték azokat az intézkedéseket, melyek büntetendővé teszik az abortuszt, bűncselekménnyé nyilvánítják a házasságtörést, vagy elősegítik az emberi jogokat sértő vallási gyakorlatokat.

Az EP jelentése arra szólította fel az Európai Uniót és tagállamait, hogy erősítsék meg a jogi védelmi mechanizmusokat a meggyőződési és vallási kisebbségekhez tartozók, valamint minden más, kiszolgáltatott helyzetben lévő ember, köztük a migránsok, a menekültek, valamint a szexuális kisebbségekhez tartozók emberi jogainak biztosítása érdekében.



Gál Kinga, a Fidesz EP-képviselője az MTI-hez eljutatott közleményében emlékeztetett: a keresztény a legüldözöttebb vallás világszerte. A keresztény Európának felelőssége és kötelessége kiállni a hitük miatt üldözött keresztények mellett.



Hangsúlyozta: a balliberális többség indítványai révén az Európai Parlament a vallási kisebbségekről újra gender-, LMBTI- és abortuszkérdéseket tárgyal, s ezzel fontos lehetőséget hagy ki arra vonatkozóan, hogy felhívja a figyelmet a keresztényüldözés súlyos problémáira.

A vallási kisebbségek üldözéséről készült jelentés plenáris vitára előterjesztett szövege egyetlen helyen sem említi a keresztényüldözést.

Pedig - meghaladva immár a 360 milliót - tovább emelkedik azoknak a keresztényeknek a száma, akik nagyfokú üldözés vagy hátrányos megkülönböztetés áldozatai - közölte.



"Mi, magyarok, kiállunk az üldözött keresztényekért" - fogalmazott Gál Kinga, majd hozzátette: a Hungary Helps program által Magyarország nem csak szóban, hanem tettekkel is segíti a keresztény közösségek túlélését, otthon- és megmaradását immár világszerte.



Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) EP-képviselője a jelentés kapcsán az MTI-hez eljutatott közleményében azt írta, az EP sok év után határozottan léphetett volna fel az üldöztetést szenvedő vallási kisebbségek védelmében, azonban a radikalizálódó európai baloldali ideológia aláásta a jelentés eredeti szándékát. Megakadályozta, hogy egy olyan dokumentum szülessen, amely eredeti céljához hűen a vallásüldözést ítéli el, felhívva a figyelmet a hitük miatt leginkább üldözött keresztények helyzetére is - húzta alá.



"A vallásszabadság-ellenes baloldal szándékosan megfordította a jelentés eredeti szándékát, és a vallási kisebbségek védelme helyett és a normalitás ellen pont őket hibáztatja a vallásszabadsággal való visszaéléssel" - fogalmazott.



Arra használták fel a dokumentumot, hogy a vallási vezetőket okolják az LMBTIQ-személyek, valamint a nők és lányok jogainak megsértéséért, az oktatáshoz és a szexuális és reproduktív egészséghez és jogokhoz való hozzáférésük korlátozásáért - mondta a kereszténydemokrata képviselő.



Kiemelte: odáig jutott a baloldali radikalizmus, hogy aláássa a gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadságot, és utat nyit a vallási közösségekkel, illetve vallási vezetőkkel szembeni diszkrimináció előtt. A baloldal hamis ideológiák által lehetetlenné teszi a vallási alapú üldöztetés áldozatainak védelmét, még kiszolgáltatottabb helyzetbe sodorva ezzel a vallási kisebbséghez tartozó nőket és lányokat. Figyelmen kívül hagyja a vallási szereplők jelentőségét az emberi jogok és az emberi méltóság védelmében - jelentette ki.



"A véleménynyilvánítási szabadság kommunista időkben sem látott korlátozásának lehetünk tanúi, amely semmi esetben sem támogatható" - tette hozzá Hölvényi György.



Az Európai Unió brüsszeli székhelyű Püspöki Konferenciái Bizottságának (COMECE) főtitkára, Manuel Barrios Prieto a jelentés elfogadását követően kiadott nyilatkozatában azt írta: a gondolat-, a lelkiismeret- és a vallásszabadsághoz való jog, valamint az élethez való eredendő jog alapvető emberi jogok.

Youtube

Az Európai Parlament felelőssége és kötelessége, hogy megvédje és előmozdítsa ezeket a jogokat világszerte.



"Visszaélésszerű értelmezésekkel történő aláásásukra irányuló minden kísérlet, mely indokolatlanul korlátozza törvényes hatályukat, a nemzetközi jog súlyos megsértésének minősül, amely hiteltelenné teszi az Európai Uniót a nemzetközi közösség előtt és európai polgárok milliói előtt" - fogalmazott.



A jelentés jelenlegi megfogalmazásában nem nyújt segítséget a hitük miatt üldöztetés áldozatául vált vallásos hívők millióinak, különösen a kiszolgáltatott nőknek és lányoknak, mivel helyzetüket láthatatlanná teszi más politikai érdekek előtérbe helyezése révén - tette hozzá a COMECE főtitkára.



MTI