Topolya: a mezőgazdasági középiskola nyílt napja

2022. május 3. 23:25

Nagy érdeklődés övezte a Mezőgazdasági Iskola és Diákotthon által szervezett nyílt napot Topolyán. A nyolcadikosok szervezetten érkeztek a rendezvényre ingyenes buszokkal. Sokan mások is kiváncsiak voltak azonban a kínálatra, megtekintették az alkalmi mini állatkertet, pikádóztak, sakkoztak, vetélkedőkön vehettek részt. Az óvodások több csoportját is vendégül látták.

A község általános iskoláinak nyolcadikosai szervezetten érkeztek az eseményre. Megismerkedhettek az oktatási intézmény kínálatával, tájékozódtak, hogy milyen továbbtanulási lehetőségek vannak, milyen szakok nyílnak ősztől. A jó időben és kiváló hangulatban zajló rendezvényen állatokat simogathattak, megnézhették, hogyan zajlik a birkanyírás. A szabadban egy alkalmi mini állatkertet is berendeztek, a tantermek egyikében sakkozni, a tornateremben pedig pikádózni is lehetett.

Dr. Horváth Zsolt igazgató kiemelte, hogy diákotthon is működik az iskola keretében. Hozzátette, hogy ott a másik két topolyai középiskola diákjait is elhelyezik, de a legtöbben az ott lakók közül a mezőgazdasági iskolában tanulnak. Szeptemberben minden jelentkezőt fogadni tudtak, tehát aki szeretett volna itt lakni, annak azt lehetővé is tették. A legmagasabb, úgynevezett A1 kategóriás diákotthonok közé sorolták be. Ez azt jelenti, hogy mintegy 6000 dinárba kerül az elszállásolás, az ár magában foglalja az étkeztetést is.

Az igazgató azt is elmondta, hogy az iskola jóváhagyott iratkozási terve szerint a négyéves, általános mezőgazdasági technikusi szakon 30 tanuló tanulhat magyar nyelven, a szintén négyéves állategészségügyi technikusi szakon is 30-30 tanulót várnak magyar és szerb nyelven egyaránt. Élelmiszer-ipari technikusi szak csak magyar nyelven nyílik 30 tanulóval. Mezőgépkezelőnek a hároméves szakon 15 tanuló tanulhat, a sütőipari tanulói szakon pedig pékeket képeznek magyar nyelven és szintén 15 tanuló felvételére van lehetőség.

Szerb nyelven szakács és felszolgálói szakot indítanak 15-15 diákkal. Elmondta még, hogy a tangazdaság fontos része az iskolának, ahol gyakorlati tudást szerezhetnek a diákok. A tartománytól idén is 2,3 millió dinárt nyertek pályázati úton, amit a felszerelés korszerűsítésére fordítanak majd.

Az iskolában jelenleg 26 osztályban több mint 400 diák tanul. A diákotthonba a bentlakásra pályázni kell. A tanulmányi eredmény és a szociális háttér is számítani fog.

vajma.info