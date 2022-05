Hamász-delegáció indult Moszkvába orosz vezetőkkel tárgyalni

2022. május 4. 13:35

A Gázai övezetet irányító iszlamista Hamász terrorszervezet tárgyalódelegációja Moszkvába indult, hogy találkozzék orosz külügyminisztériumi vezetőkkel - jelentette a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli hírportál.

A Hamászhoz közeli Szafa című palesztin hírportál értesülése szerint a Hamász-küldöttség azért indult Moszkvába, hogy ott az orosz külügyminisztérium tisztviselőivel találkozzék.

A delegáció tagjai a Hamász Gázai övezeten kívül élő vezetői, akiket a The Jerusalem Post című angol nyelvű újság honlapja szerint Musza Mohammed Abu Marzuk elnökhelyettes vezet.

A Hamász kapcsolatai az elmúlt években javultak Oroszországgal. A múlt hónapban a Hamász vezetője, Iszmail Haníje telefonbeszélgetést folytatott Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

A Walla című izraeli hírportál szerda délelőtt azt közölte, hogy a Hamász magas rangú vezetőiből álló delegáció a jeruzsálemi Templom-hegyen történt, izraeli rendőrök és palesztin szélsőséges iszlamisták közötti, az elmúlt ramadán böjti hónap idején kitört összetűzések megvitatását tervezi Moszkvában az orosz tisztségviselőkkel.

A Templom-hegyet április 22-e óta zárva tartják a zsidó látogatók számára, de csütörtökön, Izrael függetlenségi napján, várhatóan ismét megnyitják a nem muzulmán turisták előtt.

Abdel Latif Al-Kanu, a Hamász szóvivője kijelentette: zsidók belépése erre a területre új konfrontációt robbanthat ki.

Az érvényben lévő megállapodások szerint a Jordániától 1967-ben elfoglalt Templom-hegyet a muszlimok felügyelik, de a biztonsági kérdésekért az izraeli rendőrség felel.

A Templom-hegyen állt a hagyomány szerint Salamon Temploma, majd az időszámítás szerint 70-ben a rómaiak által lerombolt második templom is. A megállapodások értelmében zsidók is látogathatják a Templom-hegyet, de nem imádkozhatnak és semmilyen vallási szertartást nem mutathatnak be ott.

A Jeruzsálem óvárosában lévő Templom-hegyet, ahol két mecset - az Al-Aksza és a Sziklamecset található - a judaizmus mellett az iszlám is szent helyként tiszteli.

MTI