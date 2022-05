Hadházy elfelejtett plakátjai

2022. május 5. 16:20

A zuglói önkormányzat mindeddig hallgatásba burkolózott a baloldali parlamenti képviselő törvényszegése ügyében Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Egy nappal a határidő lejárta után Zuglóban még mindig megtalálhatók Hadházy Ákos plakátjai. A vonatkozó jogszabály szerint a szavazást követő harminc napon belül, tárgynapon 16 óráig kell eltávolítani a választási plakátokat, amiket annak kell eltávolítania, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték.

Ha valaki nem tartja be a szabályt, az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a plakátokat, a költségeket pedig kiszámlázhatják. Azonban mivel az önkormányzat dönthet a kiszámlázás lehetőségéről az is lehetséges, hogy semmiféle következménye nem lesz az esetnek.



A Zuglói Önkormányzatnak küldött kérdéseinkre, amelyekben a kint maradt plakátok számát, a büntetés mértékét és az esetleges büntetés kifizetőjének személyét kérdeztük, lapzártánkig nem érkezett válasz. Borbély Ádám, a Fidesz zuglói képviselőjelöltje a hivatalos Facebook-oldalán több fotót is megosztott a még mindig látható plakátokról. A politikus kiemelte, az beszél folyamatosan elcsalt választásról, aki maga sem tartja be a választási eljárásról szóló törvényt. Hozzátette, előre jelezték, hogy Hadházyval azok is rosszul járnak, akik rá szavaznak, ezt láthatjuk most is, amikor a jogszabályok adta határidőn túl még mindig kint figyelnek a plakátjai a közterületeken.



„Már meg sem lepődünk, hogy a »tisztességet« hirdető Hadházy most is a tisztességtelen utat választja, és fittyet hány a szabályokra, persze az is lehet, hogy szekszárdiként nem talál ide” – írta.



A kommentelők ismételten felháborodásuknak adtak hangot: „eddig sem érdekelte Zugló, ezután sem fogja”, „csak gyönyörködjenek benne azok, akik rá szavaztak, mert a plakátokon kívül nem sokat fognak belőle látni”, „sajnos ilyen semmittevéssel, nemtörődömséggel képviseli majd kerületünk érdekeit is”.

MH